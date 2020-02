USR oferă consultanță oamenilor de afaceri

În precampanie electorală USR oferă consultanță gorjenilor care doresc să-și dezvolte afacerile. Președintele organizației județene Radu Miruță afirmă că o echipă USR pregătită la Parlamentul European de la Brussels va merge în județ pentru a spijini localnicii în vederea obținerii unor sume de bani care să le permită dezvoltarea propriei afaceri.

Gorjenii vor fi învățați să acceseze fondurile europene. Liderul USR Gorj susține că o echipă a partidului se va ocupa de ridicarea barierelor în ceea ce privește accesarea banilor veniți de la UE. “USR Gorj nu mai asteapta autoritatile sa intermedieze accesarea fondurilor europene.Gorjul nu va putea avansa de la coada clasamentului daca nu vom alerga dupa fiecare eurocent disponibil. Altii o fac mai demult, a venit timpul sa fie facut acest lucru si la Gorj.USR Gorj a format o echipa compusa din noua colegi, coordonata de catre expertul in accesarea fondurilor, Eduard Fariseu, echipa care va merge de saptamana viitoare in zonele judetului Gorj si va ajuta oamenii sa scrie si sa depuna proiecte pentru a primi bani si pentru a isi dezvolta propria afacere.Echipa este pregatita la Parlamentul European de la Brussels si va transforma pur si simplu planul omului in dosar pentru a fi accesate fondurile. Principala problema in accesarea fondurilor europene este blocajul generat la traducerea nevoii si planului unui cetatean in birocratie. Tocmai pentru a se rezolva acest blocaj au fost angajati oameni in mai toate institutiile, dar nu isi fac treaba, iar fondurile raman departe de cetateni si de nevoile acestora.Omul de rand isi stie nevoia, dar nu stie ce trebuie sa faca, daca este eligibil, ce conditi trebuie sa indeplineasca, care sunt termenele, ce trebuie sa contina proiectul, daca si cand primeste banii. Multe “firme” cer bani pentru consultanta fara a garanta asbolut nimic. Aici este blocajul constatat de catre noi si aici noi intervenim concret.In perioada urmatoare se vor deschide cateva linii de finantare. Specialistii nostri sunt la curent cu absolut toate aceste linii, cu toate conditiile pentru a accesa aceste finantari si vom anunta spre finalul saptamanii localitatile din judet si orele/locatia unde specialisti care se ocupa zi de zi cu astfel de lucruri, care ofera profesionist astfel de consultanta, vor ajunge pentru a ghida fiecare cetatean interesat si pentru a transforma idei in proiecte. Exista viata si dupa autoritati inghetate, Gorjul are oameni intreprinzatori care daca mai si primesc bani sa se dezvolte pot debloca zona, pot face tinerii sa nu mai plece, pot face bunicii si parintii sa isi vada nepotii si copiii aproape”, a transmis USR Gorj.