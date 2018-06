Vezi ce răspunsuri așteaptă Cârciumaru de la Lia Olguța Vasilescu!

Senatorul Florin Cârciumaru ia la întrebări pe Ministrul Muncii. Parlamentarul gorjean se arată îngrijorat de forța de muncă din România, în special cea din Gorj. Pentru că personalul calificat este tot mai puțin alesul dorește să afle ce măsuri poate lua Ministerul Muncii și Justiției Sociale în acest caz.

Am adresat o intrebare doamnei Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, privind solutiile si masurile pe care ministerul are de gand sa le ia pentru diminuarea crizei fortei de munca in Romania. Deficitul de personal se resimte in aproape toate domeniile de activitate, mai ales in judetul Gorj.Chiar dacă salariul minim şi salariul mediu au crescut consistent, în Romania s-a declanşat o criză de forţă de muncă fără precedent, care i-a obligat pe angajatori să acorde mai multe bonusuri şi pe Guvern să majoreze contingentul de personal din străinătate care va putea fi angajat în România. Aproape ca nu exista domeniu de activitate care sa nu se confrunte cu o astfel de criza a forței de muncă. Aceasta este resimțită mai ales in IT, agricultura, industria automotive, construcții si retail. Lipsa acută a forței de muncă se inregistreaza la nivelul intregii tari, desi inca mai exista zone in care rata somajului depășeste 10%, acest lucru fiind, de fapt, un paradox pentru noi toti. Partidul Social Democrat a reusit sa stopeze, deocamdata, migratia medicilor spre Europa, Guvernul acordand salarii si facilitati substantiale angajatilor din Sanatate in speranta ca acestia vor ramane sa lucreze in spitalele noastre din Romania, se arată în adresa trimisă de Florin Cârciumaru ministrului Lia Olguța Vasilescu.

Lipsă de personal calificat la CEO

Senatorul de Gorj susține că în Gorj probleme sunt la principalii angajatori, Complexul Energetic Oltenia figurând pe lista companiilor care au nevoie de persoanl specializat.Deficitul din construcţii ameninţă să pună în pericol marile proiecte de infrastructură, în sectorul agricol mâna de lucru este tot mai scumpă şi mai greu de găsit, comerţul a avut un avânt puternic în deschiderea de noi magazine, iar în turism, România a inregistrat un adevarat exod de personal care cu greu mai poate fi oprit.O criza a specialistilor s-a resimtit si in domeniul energetic, administratia Complexului Energetic Oltenia aratandu-si deja ingrijorarea fata de lipsa de cadre tehnice pregatite in minerit. Aşa cum era de aşteptat, şi studiile absolvite influenţează, de asemenea, criza fortei de munca. Multi tineri aleg sa urmeze specializari ale unor facultati care nu au cautare apoi pe piata muncii. Specialiștii din domeniul construcțiilor susțin că, pentru a duce la bun sfârșit proiectele planificate pentru acest an, ar fi nevoie de aproximativ 600.000 de muncitori. In present, România abia dacă dispune de jumătate din numărul muncitorilor calificati de care este nevoie. Multi dintre romani au migrat in celelalte tari europene dupa ce au capatat suficienta experienta pe santierele din tara.Situația nu arată mai bine nici în domeniul fabricației de componente pentru marii producători de pe piață. Industria automotive se confruntă și ea cu o lipsă de personal calificat. In Gorj functioneaza doua astfel de companii, dar se afla intr-o continua cautare de angajati, se mai arată în adresa trimisă ministrului Muncii.

În aceste condiții, Cârciumaru are două întrebări pe care le adresează colegei din PSD : exista suficiente programe pentru specializare/calificare intr-un anumit domeniu de activitate sau reconversie profesionala, avand in vedere lipsa acuta a fortei de munca din tara? Ce solutii au specialistii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pentru combaterea deficitului de personal de pe piata muncii?