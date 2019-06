Vezi în ce condiții poate candida Romanescu din partea PSD!

Liberalul Marcel Romanescu ar putea trece la PSD, dacă social-democrații incluși în sondaj nu au rezultate bune. Mihai Weber susține că dacă venirea lui Romanescu în familia PSD reprezintă bunăstarea cetățenilor atunci nu exclude această variantă.

Liderul PSD Gorj vorbește despre o posibilă venire a lui Marcel Romanescu la PSD. Mihai Weber susține că acest lucru s-ar întâmpla doar dacă pepiniera PSD nu ar avea lipici la alegători. „Sunt convins că a avut discuții cu alte formațiuni. Poate și la PSD au fost anumite tatonări dar cu mine nu s-a discutat în mod aplicat problema domnului Romanescu. Nu pot să am discuții pe tema respectivă până nu am anumite date, s-ar face speculații. Nu dau la o parte niciun fel de alternativă de a veni. Dacă nu găsim o resursă potrivită în PSD pentru a recâștigă primărie, sigur că, așa cum am pus și alte persoane din afara partidului în sondaj, luăm în calcul orice variantă pentru binele cetățenilor din Târgu Jiu”, a declarat președintele PSD Gorj Mihai Weber.