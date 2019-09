Vezi rezultatul sondajului PSD!

Social-democrații gorjeni fac public sondajul realizat de partid pentru desemnarea candidatului la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Pe prima poziție se află un membru agreat de întreaga echipă PSD Gorj.

Anunțul făcut în urmă cu câteva săptămâni, de liderul Mihai Weber, în privința celui care va candida împotriva lui Marcel Romanescu are la bază sondajul realizat de organizație, la cerere. Ciprian Florescu stă cel mai bine în sondaj, acest lucru fiind dezvăluit de unul din lideri județeni în cadrul unei emisiuni Tele 3. Chiar și așa social-democrații încă mai analizează situația. „Deocamdată nu s-a luat o hotărâre în acest sens. După sondajul făcut de UCB pe primul loc se poziționează domnul Ciprian Florescu, pe locul doi Aurel Popescu și pe locul trei Adrian Tudor. Dacă se merge pe Ciprian Florescu, eu am văzut că este în momentul de față dorit de tot partidul, pentru că și aici este o problemă, atunci când treci peste dorința organizației nu este bine! Am văzut că este dorit de toți și cei doi viceprimari doresc să facă o echipă împreună. Trebuie ajutați să-și facă bine campania, să-și promoveze consilieri buni și putem să câștigăm Consiliul Local ,și, implicit, Primăria Târgu Jiu. Nu va fi ușor, să nu uităm că vor candida împotriva primarului în exercițiu. Eu pot să spun, din experiență, ca din poziția de primar pleci de la o șansă de 30%. Niciodată primarul nu are numai realizări, dar, are un segment de populație care îl simpatizează și multe pârghii pe care restul candidaților nu-l au”, a declarat Florin Cârciumaru.

Activ în campanie

Fostul lider județean susține că în 2020 va pune umărul la construirea campaniei electorale, Cârciumaru fiind cel mai bine cotat social-democrat din județ. „Mă voi implica activ în campanie, voi merge în Târgu Jiu cu candidatul care va fi desemnat. Voi merge în județ alături de Cosmin Popescu. Fiind în fruntea primăriei atâția ani de zile, am o notorietate foarte mare și de ce partidul să nu beneficieze de ea?!”, a mai declarat liderul Florin Cârciumaru.