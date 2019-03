Victor Ponta: „Mai sunt 6 săptămâni și CEO nu are cele 150 de milioane de euro pentru certificatele verzi”

Complexul Energetic Oltenia este în pericol din cauza neachitării certificatelor de CO2! Asta spune președintele Pro România, Victor Ponta. Deputatul de Gorj atrage atenția că cele peste 150 de milioane de euro promise de Guvern pentru achiziția certificatelor nu au mai ajuns la compania energetică, asta deși termenul limită expiră la finele lunii viitoare.

Prezent ieri la Târgu Jiu pentru a-și promova partidul, fostul premier a criticat guvernanții pentru că nu au alocat Complexului Energetic Oltenia sumele necesare achiziționării certificatelor de CO2. „În calitate de deputat de Gorj, nu de președinte Pro România sau fost președinte PSD, cred că toate semnalele noastre de alarmă nu le ia nimeni în serios legat de soarta CEO. 30 aprilie e data finală pentru certificatele de CO2. Am spus și anul trecut acest lucru și de fiecare dată cei care sunt în echipa de la putere PSD-ALDE au spus că nu e nicio problemă, că se rezolvă. Mai sunt 6 săptămâni și nu s-a rezolvat. E nevoie de bani mulți. Mai sunt vreo 7 milioane de certificate de cumpărat. Prețul e vreo 20 și ceva de euro, deci sunt 150 de milioane de euro, bani pe care nu îi are compania”, a declarat Victor Ponta.

„Nu se face niciun mix energetic”

Ponta le-a transmis încă o dată minerilor și energeticienilor să își ia gândul de la mixul energetic și a criticat lipsa de investiții de la CEO. „E nevoie să fie angajați mai mulți oameni în zona productivă. Nu mai are cine să scoată cărbunele. Înțeleg că sunt mulți în birouri, toate pilele, toate cunoștințele, dar în zona de producție nu mai sunt oameni. Am tot vorbit în ultimii ani și toată lumea spunea că șansa este mixul energetic. Lucrurile s-au lămurit, nu se face niciun mix energetic. Dacă Hidroelectrica și Nuclearelectrica sunt duse în fondul domnului Dragnea și al lui Vâlcov, competiția cu energia produsă pe cărbune va fi și mai incorectă. De asemenea, investiții în zona de producție nu s-au mai făcut. A fost acea criză cu grevele spontane ale oamenilor, s-au făcut niște promisiuni și nu s-a mai făcut nimic. Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Am fost prim-ministru 4 ani, am avut greve, proteste, niciun om nu a ajuns să fie dat în judecată sau trimis în închisoare pentru grevă. Știu că o parte din cei care au protestat sunt acum acționați în instanță și sunt intimidați. Îi voi sprijini pe toți cei care au protestat și acum sunt dați în judecată”, a mai declarat Victor Ponta.

„Cineva are tot interesul să omoare zona”

Printre cei care au fost ieri alături de Victor Ponta la Târgu Jiu s-a numărat și Mihai Tudose, un alt fost prim-ministru care, între timp, a dat PSD-ul pe Pro România. Tudose a explicat strategia pe care voia să o aplice înainte de a pleca din fruntea Guvernului. „Cu o investiție de 200 milioane de euro, atât pe Valea Jiului, cât și la dumneavoastră, aceste două companii deveneau rentabile. Înțeleg că nu se mai dorește lucrul acesta. În ianuarie 2018, chiar cu câteva zile înainte de a fi dat afară de la Guvern, că începusem să ne mișcăm prea bine pentru gustul cuiva, pusesem pe masa Guvernului și a coaliției de guvernare un plan integrat de investiții masive în minerit și energia pe cărbune. Acel plan a fost abandonat și numai în ianuarie s-au importat câteva sute de mii de megawați. La un adaos de 4-5 euro, faceți un calcul cam ce bani au făcut niște băieți în țară pe fondul acestei lipse de interes pentru CEO și Complexul Energetic Hunedoara. Cineva are tot interesul să omoare zona”, a declarat Mihai Tudose.