Vîlceanu l-a curtat si pe Ciocea dar primarul rămâne fidel stângii!

Primarul din Bustuchin duce negocieri dure în această perioadă. După ruptura cu PSD, Ion Ciocea susține că a fost curtat de mai toate partidele politice. În viitoarea campanie, edilul vrea să dea o mână de ajutor PNL-ului dar rămâne fidel politicii de stânga.

Ion Ciocea este un alt primar încă PSD curtat de liberali. Edilul susține că are o relație bună cu peneliștii și că are în plan să le dea o mână de ajutor. „Eu sunt prieten cu Dan Vîlceanu, am avut și întâlnire cu el. Eu nu pot să mă duc la PNL. Nici Dan Vîlceanu nu ar putea veni după PNL la PSD. Eu le mulțumesc, oamenii m-au întrebat dar este greu să fugi după un partid că e la putere. Le-am spus că pot să-i ajut cu o persoană care ar putea face ceva. Chiar aș vrea să lucrez pentru viceprimar, eu nu o să mai stau mult la primărie. O să mai fie discuții. Un lucru e cert că PNL ar trebuie să se orienteze spre un om pe care să îl pun viceprimar pentru că de la PSD nu am pe cine, oameni care nu se cântăresc”, a transmis Ciocea.

În ceea ce privește viitoarea canidatură, Ciocea vrea să meargă la braț cu cei din Pro România. „O să am discuții și cu Victor Ponta. Eu sunt om de stânga. Am avut o supărare atunci că nu m-a susținut pe lista de deputați. Mă uit pe tot ce se întâmplă pe scena politică și Ponta este printre singurii politicieni credibili”, a mai declarat primarul din Bustuchin.