Vîlceanu nu vrea să-și mai pună colegii în situații penibile

PNL Gorj încearcă să-și promoveze cât mai mulți oameni în funcții cheie, la centru. Numele lui Iulian Popescu este ultimul vehiculat. Liderul județean Dan Vîlceanu confirm informația însă nu dezvăluie și funcția pentru a nu da “speranțe”.

Fostul candidat la fotoliu de șef al județului din partea PNL susține că a primit mai multe propuneri din partea partidului pe care îl reprezintă. Iulian Popescu nu a dezvăluit ce funcție vizează afirmând că a învățat, de când a intrat în politică, să nu mai spună „nu”.“Mă bucură că numele meu apare în aceste propuneri. Mă simt onorat când colegii mei s-au gândit că aș putea fi persoana potrivită. În acceptarea oricărei demnități, o să fac o analiză, o dată din perspectiva pregătirii mele profesionale, unde pot să dau rezultate mai bune, iar din al doilea punct de vedere, unde am pârghiile necesare pentru a aduce cât mai multe rezultate pentru județul Gorj, așa cum mi-am luat angajamentul față de cetățeni în campania electorală. O să fie o decizie zilele următoare, dar nu implică neapărat să am o demnitate publică. Nu am cerut-o și pot să trăiesc și fără astfel de lucruri. Atât timp cât voi avea pârghiile necesare pentru a face lucruri concrete și cu valoare adăugată pentru România și pentru gorjeni, clar voi accepta orice fel de provocare. Voi analiza, pentru că am învățat de ceva vreme să nu mai zic nu de la început. Sunt mai multe variante și rămâne să analizez împreună cu colegii mei”, susține cel ofertat cu posture în Guvernul Cîțu.

“Ușor penibil”

Promovarea lui Iulian Popescu spre o funcție cheie este o mișcare recunoscută de președintele PNL Gorj. Dan Vîlceanu nu dezvăluie ce negocieri se poartă pentru a nu își pune colegii într-o lumină neplăcută. Un exemplu oferit de liberal este cazul colegului Marcel Iacobescu care așteaptă să fie numit prefect. “Nu vă pot ascunde faptul că au fost discuții despre o promovare ca secretar de stat a domnului Iulian Popescu. S-au întâmplat la modul public, pentru că nu avem ce să ascundem, sunt lucruri absolut transparente. Până la momentul la care va fi promovat pe o poziție de responsabilitate în București sau în altă parte, nu vreau să dau nume sau să dau speranțe oamenilor. Mă uitam, de exemplu, la Marcel Iacobescu, pe care toată lumea îl face prefect în zilele acestea. Se întâlnește cu oamenii, iar lumea îi zice – ce faci domn prefect? Ce se întâmplă dacă nu se va finaliza? Mi se pare totuși ușor penibil să pui o persoană într-o situație de genul acesta. Haideți să așteptăm să vedem cum se termină. Nu mai e mult, cred că într-o săptămână vom ști exact”,a transmis liderul PNL Gorj.