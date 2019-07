Viorica Dăncilă, aleasă președinte PSD

Sâmbătă a fost stabilită noua conducere a PSD, în urma unui Congres care a durate o zi întreagă. Viorica Dăncilă a primit 2.828 de voturi pentru a deveni președintele partidului, devenind astfel prima femeie în această funcție. Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, cu 2.463 de voturi, iar Mihai Fifor va ocupa funcția de secretar general, după ce a strâns 2366 de voturi.

“Va multumesc pentru tot, vreau sa va cer sa aveti incredere si sa ne implicam de la primul pana la ultimul ca acest partid sa aiba locul care i se cuvine.

Suntem partidul care in acelasi timp purtam in suflet, purtam in inima tricolorul, dar si cele doisprezece stele … cele douasprezece stele de pe steagul european.

Suntem partidul cel mai pro-european, care tine la relatia transatlantica, un partid deschis, care trebuie sa aduca alaturi pe toti cei care vor binele romanilor.

Le spun colegilor mei, presedintilor de organizatii ca au acum in conducerea partidului un prieten si un om care vrea sa fie parte a rezultatelor. Impreuna vom construi viitorul Romaniei. Dumnezeu sa ne ajute”, a spus Viorica Dăncilă.”