Weber: Cine i-a cerut demisia domnului Cârciumaru? Analist politic: Nu se poate să ai un mandat în alt mandat

Scandalul pe tema alegerilor interne în PSD Gorj continuă. Mihai Weber susține că niciodată nu a cerut alegeri cu atât mai mult demisii din vârful organizație județene. Parlamentarul vorbește însă de un statut care trebuie respectat. Între timp în spațiul public se vehiculează că există o adresă venită din partea vicepreședintelui Paul Stănescu prin care se transmite că ar trebui ca și la Gorj să fie organizate alegeri.

Președintele executiv PSD Gorj crede că declarațiile au fost interpretate într-un mod nefavorabil. Mihai Weber susține că nu înțelege nemulțumirile actualui lider în condițiile în care el a discutat întotdeauna cu cărțile pe masă. Parlamentarul continuă să spună că la Gorj conducerea este interimată, afirmând că până și funcția lui este expirată. “Niciodată nu am spus și nu am cerut ca domnul Cârciumaru să plece dintr-o funcție. Niciodată nu am cerut să fie organizate alegeri. Toate discuțiile le-am avut în prezenta domnului Cârciumaru, Cosmin Popescu și mai nou Scarlat Iriza. Niciodată nu s-a discutat despre un proces verbal din 2015 care să aibă valabilitate până în 2019. Toate declarațiile au sugerat că ultimele alegeri au fost în 2013 iar în statut scrie clar că acestea sunt valabile 4 ani. Nimeni nu i-a cerut să nu-și ducă mandatul la capăt. Nu văd ce unde s-a interpretat lucru acesta. Cu ce deranjează când spui că mandatul este interimar? Inclusiv mandatul meu este interimar, că am fost numit în 2017 de Comitetul Executiv Național. Statutul spune clar toate confirmările se fac în interiorul mandatului. Cine i-a cerut demisia domnului Cârciumaru? Vorbim povești! O spun răspicat: când decide centru că se vor organiza alegeri atunci să se organizeze!”, a declarat Mihai Weber.

Sună adunarea

În ceea ce privește realizarea unui sondaj care să măsoare puterea politică, Weber susține că nu-l deranjează ideea. „Se pot face „ n” sondaje dar nu vrea să se creeze imaginea că există tabere sau lupte în PSD. Vreau să se convoce un Birou Executiv pentru a lămurii toate aceste aspecte”, a mai declarat președintele executiv PSD Gorj.

Dragnea așteaptă!

Cât timp liderii își aruncă săgeți prin intermediul presei, analiștii politici trag concluzii. „Până la urmă Cârciumaru va trebui să plece. El profită de situația delicată de la nivelul conducerii centrale. Dragnea nu cumplează pentru niciuna dintre tabere, el vrea liniste în teritoriu”, a declarat Pantelimon Manta. „Nu se poate să ai un mandat în alt mandat. Pentru că fiind în timpul mandatului deja ales, domnul Cârciumaru a fost reconfirmat în prezența lui Dragnea iar conducerea centrală ia în calcul că Florin Cârciumaru, din octombrie 2015, este sub un nou mandat. În condițiile în care președintele și secretarul partidului nu-și asumă această reponsabilitate, atunci Weber are dreptate. De altfel Weber mi-a dat o adresă trimisă de Paul Stănescu în care se spune că trebuie să fie alegeri la Gorj”, a declarat președintele Institutului de Politici Publice.