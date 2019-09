Weber despre Cupă: nu este o persoană extrasă de undeva, dintr-o mulțime necunoscută

Liderul PSD Gorj, Mihai Weber, speră ca propunerea făcută prin nominalizarea lui Ion Cupă ca ministru al Energiei să aducă plus Complexului Energetic Oltenia. Parlamentarul de Gorj face referire la demersurile făcute de Guvern pentru a ajuta gigantul energetic.

„Este o propunere venită din partea celor de la ALDE, cu care noi am fost de acord. Noi nu am făcut aprecieri asupra unei persoane venită de la aliați. Este la un al doilea mandat, are o oarecare experiență, nu este o persoană extrasă de undeva, dintr-o mulțime necunoscută. Vom avea un dialog cu el cât se poate de constructiv pentru că problemele Gorjului le știe, luptăm în continuare pentru atingerea țintelor propuse. Spre exemplu, luna aceasta va fi pe masa Guvernului Memorandumul privind schema de ajutor pentru CEO, cu certificatele de CO2 și pașii normali ce urmează să se facă. Prin discuțiile avute cu Comisia Europeană avem destul de multe acte normative care trebuie promovate într-o perioadă scurtă de timp care vizează și blocaje cu fronturile de lucru. Vrem ca activitatea CEO să nu aibă de suferit”, a declarat liderul PSD Mihai Weber.

Ministru PSD- membru ALDE

Pe de altă parte cel nominalizat susține că deși a acceptat propunerea nu se identifică cu PSD. „O spun clar, limpede pentru toată lumea. Acceptarea propunerii premierului, de a prelua portofoliul Energiei, nu înseamnă, sub nicio formă, plecarea la PSD. Sunt membru fondator ALDE, sunt Vicepreşedinte naţional al partidului, ales de Congresul partidului, sunt preşedintele organizaţiei judeţene Dolj, ales democratic de cei 750 de delegaţi la Conferinţa Judeţeană de Alegeri. Am o responsabilitate uriaşă pentru destinul ALDE, pe care mi-o asum până la capat.Demersul meu şi al colegilor mei, tot mai mulţi în toată ţara, este tocmai salvarea partidului, a identităţii sale liberale şi repunerea lui pe drumul corect.Drumul corect pentru ALDE nu poate fi fuziunea cu partidul lui Victor Ponta, ci consolidarea noastră ca partid al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, partid al creşterii calităţii vieţii românilor, partid al sprijinirii iniţiativei şi capitalului românesc”, a declarat deputatul Ion Cupă.

Moțiunea

În ceea ce privește amenințările cu schimbare Guvernului, liderul PSD de la Gorj susține că opoziția nu-și asumă nicio poziție. „Avem o datorie față de oameni și cred că vom duce la capăt misiunea pe care ne-am propus-o Singura modalitate de a arăta nemulțumire față de un ales sau față de Parlamentul României este votul, votul care se va da în 2020 sau prin moțiune. Opoziția să vină cu un program, cu o schemă de miniștrii și dacă își iau numărul de voturi necesar, sigur că ne vom supune!”, a mai declarat președintele PSD Gorj.