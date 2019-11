Weber despre Romanescu: Primarul Zero!

Se încing spiritele pe ultima sută de metri de campanie electorală. Primarul Marcel Romanescu începe abia acum atacurile la adresa fostului Guvern. Edilul susține că Executivul demis i-ar fi ținut proiectele la sertar. În replică liderul PSD Gorj îi transmite că acuzațiile îl pun într-o lumină proastă pe cel care încă nu a făcut nimic pentru Municipiul Târgu Jiu.

Primarul Marcel Romanescu susține că două proiecte importante pentru Municipiul Târgu Jiu nu au fost duse la finalizare din cauza Guvernului. Deși a primit aprobare de la București, pe parcurs lucrurile s-ar fi complicat în defavoarea edilului. „O dovadă clară a blocajelor venite din partea guvernului PSD o constituie cele două proiecte pe fonduri europene pe care le avem pentru modernizarea transportului în comun la Târgu Jiu. Avem două situații clare în care proiecte aprobate sunt ținute la sertar, finanțarea blocată, fără să existe nici măcar un motiv clar, de luni întregi! În această toamnă ar fi trebuit să primim deja la Târgu Jiu cele 20 de troleibuze noi. La sfârșitul lunii iulie a fost finalizată procedura de licitație, urmând să se stabilească un câștigător al licitației. Două săptămâni erau mai mult decât suficiente în acest sens. Lucrurile s-au oprit aici, fără vreo explicație. Este o investiție de 12 milioane de euro din fonduri europene! Al doilea proiect referitor la modernizarea transportului în comun din Târgu Jiu este cel referitor la achiziționarea a încă 15 mijloace de transport electrice și care prevede și reabilitarea rețelei de contact pe o distanță de 13,6 km, amenajarea și modernizarea depoului Transloc și sistemul e-tiketing (achiziționarea de bilete de călătorie prin metode moderne de plată). În valoare de 23 de milioane de euro, și acest proiect este blocat într-un sertar pentru simplul motiv că la Târgu Jiu nu este un primar PSD. Așa că stă ascuns și așteaptă doar să fie semnat pentru a putea primi finanțarea”, susține primarul Marcel Romanescu

Primarul ZERO

Parlamentarul PSD Mihai Weber care a mers personal pentru a face lobby la București edilului târgujian susține că Romanescu l-a dezamăgit. Weber îi amintește liberalului că rolul de primar se asumă, nu e doar de fală. „Eu am avut așteptări mari e la domul Romanescu. L-am cunoscut pe vremea când nu era primar. Dezamăgirile au început să vină pe măsură ce și-a intrat în rolul de primar pentru că a dat dovadă că nu este persoana pe care și-au dorit-o târgujienii. Mulți dintre colegi, chiar apropiați, îi spuneau „Primarul Zero”, eu nu am înțeles ce înseamnă lucru acest până acum câteva zile când mi-am dat seama că acest primar nu făcut niciun proiect pentru comunitatea pe care o reprezintă. Toate proiectele depuse și care se materializează acum sunt făcute de fostul primar. Domnul primar Romanescu nu și-a adus aportul la niciun proiect privind comunitatea din Municipiu. Chiar sunt dezamăgit de atitudinea lui că până la urmă așteptam din partea domnului Romanescu doar un cuvânt : „mulțumesc”. A venit la București, a văzut că are tot sprijinul și toată deschidere și s-au aprobat și s-au demarat procedurile pentru finalizarea stadionului, care poate dacă nu insistam, nici la această oră nu era gata și el nu a spus măcar un mulțumesc. Până la urmă era datoria lui, de primar, să se ducă să se bată pentru orice proiect!”, a declarat liderul PSD Mihai Weber.

Ludovic Orban nu uită?!

Weber susține că gestul lui Romanescu de a-i acuza că îl descalifică. Liderul PSD este convins că edilul din Târgu Jiu nu va primi de la propriu guvern banii pe care i-a primit prin intermediul Guvernului Dăncilă. „Să vii cu tot felul de acuze acum și să arăți cu degetul, cred că deja este pus într-o lumină destul de proastă, cu atât mai mult cu cât în urmă cu câteva luni îi cerea demisia liderului PNL Ludovic Orban într-un mod vehement. Dar sunt curios să văd acum care este modul de împăcare cu domnul Vîlceanu, liderul PNL Gorj, pentru că este o luptă între ei în a prelua organizația județeană, și, eu cred că în condițiile actuale domnul Romanescu nu prea are șanse de câștig. Cred că liderul PNL Gorj rămâne domnul Dan Vîlceanu. Totodată, sunt curios cum va da ochii cu premierul Orban. Să fiți convinși că domnul Orban nu uită declarațiile lui Romanescu și la momentul potrivit va taxa orice atacuri făcute de așa zis membrii. Cu siguranță domnul Romanescu nu va avea deschiderea la care s-ar gândi că o să o aibă la premierul României în condițiile în care Ludovic Orban știe de aceste atacuri, și, cu siguranță va ține ușa închisă pentru edilul Municipiului Târgu Jiu”, a mai declarat liderul județean.