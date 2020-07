Weber: “Subiectul Adrian Tudor este închis pentru mine”

Liderul PSD vrea subiectul “Adrian Tudor” închis. Mihai Weber susține că regretă o eventuală plecare a președintelui executiv din PSD Târgu Jiu însă dialogul cu Tudor, în ultima perioadă, a dispărut. “E dorința fiecăruia. Categoric că organizația municipală nu se va destabiliza, niciodată nu am dus lipsă de resurse”, a transmis președintele PSD Gorj.

După mai multe zile de declarații acide în sânul PSD Târgu Jiu, liderul organizației județene vrea să pună punct speculațiilor. Mihai Weber are un mesaj tranșant la adresa lui Adrian Tudor. “Organizația PSD Târgu Jiu trebuie să discute cu el și să ia decizii. În ceea ce îl privește pe Adrian Tudor, din punctul meu de vedere subiectul este închis. N-am ce să-i spun, n-am avut niciun fel de dialog cu el și nici nu voi avea, pentru că are o abordare total independentă și singulară. Subiectul Adrian Tudor este închis pentru mine. Dacă îi urmăriți ultimele declarații, puteți trage concluziile necesare dacă este sau nu în afara partidului. Cred că domnul senator Florin Cârciumaru a pus punctul pe i și a spus lucrurilor pe nume prin postarea pe care a făcut-o. Eu unul nu voi mai comenta de aici înainte cazul domnului Adrian Tudor. Domnul Adrian Tudor a fost invitat de întreaga echipă să participe alături de echipă pentru a avea cât mai multe șanse să câștigăm Primăria Municipiului Târgu Jiu. De la ultimele întâlniri, eu nu am avut altă discuție cu acest domn. Dacă face parte din echipă, vine și muncește, pune umărul, dacă nu face parte, e decizia fiecăruia. În partid intri de bunăvoie, nu te silește nimeni, iar ușa partidului e deschisă în ambele sensuri. Nu știu dacă o să plece sau nu din PSD, vorbim de un scenariu și ce ar însemna să vorbesc despre fiecare om în parte. E dorința fiecăruia. Categoric că organizația municipală nu se va destabiliza, niciodată nu am dus lipsă de resurse. Orice plecare o regretăm, dar niciodată nu am ținut cu forța o persoană care a dorit să își găsească norocul în altă parte”, a transmis liderul PSD Mihai Weber.