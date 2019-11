Ziua votului pentru Guvernul Orban. Mizează pe trădări! Vîlceanu: Iriza, unul din oamenii cu care am discutat. Weber: „Cine va vota guvernul Orban, pleacă din partid!”

Este ziua cea mare pentru Guvernul Orban. Astăzi noul Executiv cere votul parlamentarilor. Liberalii spun că nu au emoții, în timp ce social-democrații sunt convinși că Orban nu va obține votul de încredere.

Zi importantă în Plenul Parlamentului unde se decide soarta guvernului propus. Ludovic Orban află astăzi dacă va fi învestit sau nu. Negocierile purtate în ultima perioadă le dă încredere liberalilor că o vor schimba pe premierul Viorica Dăncilă din fruntea Executivului. Deputatul Dan Vîlceanu afirmă că discuțiile purtate le vor oferi șansa de a intra la guvernare. „La momentul de față noi credem că avem voturile necesare pentru a învesti Guvernul. Eu cred că Guvernul va fi învestit, de altfel, președintele partidului a și anunțat că avem 225 de voturi din cele 233 necesare pe care le obținem doar prin parlamentari ai partidelor cu care am semnat protocoale de colaborare pentru a investi Guvernul. Ne mai trebuie 8 voturi și avem discuții cu parlamentari care pot să vină să voteze”, a declarat liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu.

Cine va trăda?

Unul din cele opt voturi necesare ar putea fi cel al senatorului PSD Scarlat Iriza. Social democrat a negat vreo negociere cu cei din PNL însă Vîlceanu îl dă de gol. „Domnul iriza a și anunțat că va vota Guvernul. Este unul din parlamentarii cu care am discutat. Nu-mi cereți să vă spun cu cine am mai discutat. Nu o să detaliez! Nu am purtat discuții referitoare la venirea lui în partid”, a mai declarat liberalul.

NU trece

Liderul PSD Gorj, Mihai Weber este convins că Guvernul Orban nu va ajunge la guvernare. Social-democatul susține că ei nu se vor mobiliza să-i ajute pe rivali să pună mâna pe putere. „Toate celălalte formațiuni, la solicitarea PNL, au vrut să dărâme acest Guvern, ori, noi, dacă mergem să-l susține asta ar însemna că suntem de acord cu ce au făcut ei, iar asta nu e corect! Ei dacă au vrut să dărâme Guvernul, înseamnă că au și voturile necesare să și promoveze guvernului respectiv, deci, nu au nevoie de noi ! Nu e vorba de orgoliu, când discutăm de interesul țării. E dorința lui Iohannis de a-și pune guvernului lui și atunci să demontreze că are voturile necesare. Se poate întâmpla ca ei să aibă voturile necesare, iar, dacă nu le au, președintele României are obligația, cu caracter imediat, de a nominaliza interimar în toate ministerele unde sunt blocaje, dacă întradevăr te interesează soarta țării. Personal, cred că va fi un guvern interimar încă o săptămână două”, susține Weber.

Trădătorii pleacă!

În privința trădărilor în ceea ce privește votul, Weber susține că directiva de la centru a fost clară. Orice vot înseamnă excludere din partid.” Am avut o discuție aplicată cu domul Iriza în care mi-a motivat reacțiile, dar, vom avea discuții încontinuare și sunt convins că va lua decizia corectă în primul rând pentru el , ca om politic. Știe și Iriza și orice membru PSD care sunt consecințele. Dacă dorești să faci un gest….și asta e dorința ta…… Cât voi fi în fruntea organizației, dacă cineva aduce vreun prejudiciu de imagine partidului vom deschide ușa larg și nu vom mai discuta. Ușa e deschisă și la intrare și la ieșire”, a mai declarat liderul PSD Gorj.