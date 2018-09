Beneficiile fructelor de toamnă

Toamna este anotimpul care ne aduce pe langa schimbarea de temperatura si o varietate de fructe, bogate in vitamine, fibre si antioxidanti. Consuma-le pentru a fi in forma si a nu lasa virusii sa se apropie de tine. Afla care sunt beneficiile fructelor de toamna.

Merele sunt prezente pe piata intr-o gama variata – dulci, acrisoare, zemoase, si sunt o adevarata sursa de vitamine A, B1, B2, C, magneziu, fosfor, fier şi potasiu. Ele nu contin grasimi, iar antioxidantii din componenta ajuta la reducerea nivelului de colesterol din sange. De asemenea, ajuta inima sa fie sanatoasa, previn calculii biliari, maresc imunitatea organismului, iar daca sunt mancate cu tot cu coaja, se va imbunatati si digestia.

Perele contin fibre solubile care ajuta la micsorarea colesterolului, scad pofta de mancare si inlatura senzatia de foame.Sunt fructe hipoalergenice si contin antioxidanti care protejeaza organismul de radicalii liberi.

Prunele contin fier si potasiu, prevenind astfel anemia si cresterea tensiunii arteriale. Consumul lor ajuta la reglarea tranzitului intestinal, fiind un bun laxativ.

Gutuile sunt bogate in vitamine, minerale, fibre si substante active care lupta impotriva infectiilor si stimuleaza formarea anticorpilor.

Sunt bogate in vitamina C si fier, cresc imunitatea si previn anemia.Din semintele de gutui se poate face o infuzie, benefica bolilor de plamani.

Strugurii au efecte benefice asupra organismului datorita continutului bogat in vitamina A, C, B, in minerale ca fier, potasiu, calciu, zinc, magneziu, in zaharuri, polifenoli (antioxidanti naturali) si fibre.

Ei au efect tonic asupra sistemului nervos (prin vitamina B), fluidizeaza sangele, stimuleaza secretiile biliare si scad nivelul colesterolului din sange.

Nucile ne ajuta sa traim mai mult, ele fiind bogate in : in fibre dietetice – care ajuta la o digestie sanatoasa prin evitarea constipatiei, grasimi nesaturate – care inlesnesc absorbtia vitaminelor A, D, E, acid folic – cu rol in formarea celulelor sanatoase, magneziu, cupru si vitamina E.

Consumul de nuci previne cancerul, diabetul, problemele gingivale, protejeaza inima si tulburarile de memorie (datorita continutului ridicat in acizi grasi Omega-3).

