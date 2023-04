Cum ne „curățăm“ organismul de toxinele acumulate de sărbători

Perioada sărbătorilor este una în care mulți dintre oameni exagerează cu consumul de alimente cu un conținut caloric crescut și o cantitate mare de glucide și grăsimi, dar și de băuturi alcoolice. Astfel, organismul se încarcă cu numeroase toxine și nu poate să le metabolizeze și să le elimine în mod eficient de unul singur.

Din acest motiv, susține Alina Boantă, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, persoanele care au mâncat și au băut în exces, au nevoie de ajutor. „Cum putem ajuta noi organismul să elimine toxinele?? Bineînțeles, tot prin alimentație, însă de data aceasta printr-o alimentație sănătoasă care să aibă și efecte benefice asupra sa.

„Pentru a ajuta organismul să scape de toxinele acumulate după sărbători trebuie să consumăm o cantitate adecvată de fructe și legume sub diverse forme-în salate, sufleuri, ciorbe etc, însă efectele favorabile ale acestora se mențin atunci când acestea sunt consumate în stare crudă-în acestea ele se mențin și vitaminele, care pot fi distruse prin procedeele termice. Vitaminele au efecte benefice asupra imunității, funcționării sistemului cerebral, efect antioxidant, protejând asupra infecțiilor, răcelilor, inflamațiilor și a altor procese toxice ce au loc la nivelul celulelor organismului cu efecte asupra tuturor sistemelor și organelor, contribuind astfel la buna funcționare a organismului. Trebuie să profităm de faptul că, o dată cu venirea primăverii, fructele și legumele încep să fie disponibile mai ușor și ne pot ajuta să începem un proces de detoxifiere a organismului și ar fi păcat să nu beneficiem din plin de beneficiile pe care ni le oferă natura“, spune medicul Alina Boantă.

De asemenea, un element esențial care nu trebuie să lipsească din alimentația noastră zilnică îl reprezintă apa. Aceasta are, pe lângă efectul benefic de hidratare a organismului, a tuturor celulelor și efectul de oxigenare a acestora prin descompunerea la nivel celular în oxigen și hidrogen, aceste elemente fiind transformate la rândul lor în alți compuși implicați în diferite procese la nivel celular, reacții de oxido-reducere etc, toate acestea contribuind la buna funcționare a tuturor sistemelor și a întregului organism. Apa are și rol de vehicul la nivelul organismului, ea intră în compoziția sângelui și ajută la procesul de vehiculare și eliminiare a substanțelor toxice din organism, atât la nivelul tubului digestiv, cât și la nivel renal, la procesul de respirație celulară și pulmonară.