Kiwi, unul dintre cele mai apreciate fructe de către nutriţionişti, scade riscul de obezitate, asociată adesea cu bolile cronice severe, cum ar fi cele cardiovasculare şi diabetul zaharat.

Kiwi este un aliment nutritiv dens, ceea ce înseamnă că este bogat în nutrienţi şi sărac în calorii. Este foarte bogat în vitamina C (85%) şi vitamina K (31%). Alte minerale şi substanţe din compoziţia fructului verde-acrişor sunt: magneziu, fier, calciu, vitaminele E şi B6, acid folic, cupru, crom, potasiu, mangan. Seminţele de kiwi încorporează toţi nutrienţii: proteine, vitamine, minerale, acestea fiind comestibile. Fructul are, de asemenea, o mulţime de antioxidanţi şi reprezintă o sursă importantă de fibre.



Un fruct de mărime medie acoperă nevoile zilnice de vitamina C ale unui adult, conţine de 10 ori mai multă vitamina C decât portocala şi un sfert din necesarul zilnic de vitamina E, recomandată.



Kiwi are un puternic rol antioxidant, antiinflamator, protector cardio-vascular, ajută la reglarea tensiunii arteriale, previne îmbătrânirea, scade colesterolul, împiedică depunerea plăcilor de aterom pe pereţii vaselor, are rol antitrombotic, anticoagulant, protector al sistemului nervos etc.



Beneficiile pentru sănătate ale consumului de kiwi includ menţinerea tonusului pielii şi a texturii acesteia, în special datorită abundenţei de vitamina C, care lucrează în corpul omenesc asemenea unui antioxidant pentru a ajuta la prevenirea efectelor provocate de soare, poluare şi fum.



Un aport adecvat de vitamina C s-a dovedit a fi util în stoparea avansării bolilor, precum osteoartrita, artrita reumatoidă şi astmul, dar şi în prevenirea cancerului de colon, a aterosclerozei, a bolilor de inimă şi a diabetului zaharat. Vitamina C este necesară pentru funcţionarea sănătoasă a sistemului imunitar. Consumul de fructe bogate în vitamine C poate conferi un efect semnificativ de protecţie împotriva simptomelor respiratorii asociate cu astm, cum ar fi strănutul.



Kiwi este şi o sursă foarte bună de fibre dietetice. Cercetătorii au descoperit ca dietele care conţin o mulţime de fibre pot reduce nivelul ridicat de colesterol, ceea ce poate reduce riscul de boli de inimă şi de atac de cord. Fibrele sunt, de asemenea, bune pentru eliminarea toxinelor din colon, astfel fiind utile în prevenirea cancerului de colon. În plus, fructele kiwi, bogate în fibre, sunt bune pentru păstrarea nivelului de zahăr din sânge pentru pacienţii cu diabet zaharat.



Datorită conţinutului ridicat de potasiu, kiwi poate ajuta la anularea efectelor sodiului din organism. O creştere a aportului de potasiu, împreună cu o scădere a consumului de sodiu este cea mai importantă schimbare dietetică pe care o persoană o poate face pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare şi a accidentului vascular cerebral.



Fructele kiwi conţin un număr de antioxidanţi sănătoşi, inclusiv quercetina şi luteina, care este cel mai abundent în compoziţia fructului kiwi, promovează sănătatea ochilor.



Vitamina K1, care este destul de prezentă în fructul kiwi, promovează sănătatea oaselor şi a rinichilor şi este esenţială pentru coagularea sângelui. Un studiu de la Universitatea din Oslo a constatat că un consum de două până la trei kiwi pe zi a redus semnificativ riscul de coagulare a sângelui. În studiu s-a menţionat ca aceste efecte au fost similare cu cele ale unei doze zilnice de aspirină pentru a îmbunătăţi sănătatea inimii, potrivit www.medicalnewstoday.com.



Efectele laxative naturale ale fructelor kiwi menţin sănătatea, fiind folosite, din timpuri îndepărtate, ca un remediu natural împotriva constipaţiei.



În cadrul unui studiu s-a constatat, de asemenea, că prin consumul a trei porţii de fructe pe zi, degenerescenţa maculară a fost diminuată cu 36%. Niveluri ridicate de zeaxantină şi luteină din kiwi sunt considerate a contribui la acest efect.



Consumul de fructe kiwi nu este indicat persoanelor alergice. Semnele de alergie la kiwi includ senzaţia de iritare în gât, umflarea limbii, probleme la înghiţire, vărsături şi urticarie. În cazuri rare, kiwi ar putea încetini coagularea sângelui, determinând creşterea riscului de sângerare.