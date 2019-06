Mierea, unul dintre cele mai sănătoase alimente cu multiple beneficii

Mierea este un aliment produs de albine, folosit in numeroase domenii, rezultat din nectarul florilor cules de catre ele. Mierea de albine aduce numeroase beneficii organismului uman. Aceasta este unul din cele mai sanatoase alimente naturale. Nu numai ca are in compozitie numeroase vitamine si aminoacizi, dar contine enzime si antioxidanti care ii ofera valoare terapeutica deosebita.

Exfoliant pentru piele

Pentru că mierea brută se cristalizează în timp, aceasta poate fi folosită ca un exfoliant blând. Începe să se descompună atunci când vine în contact cu apa şi căldura pielii, fiind un exfoliant mai blând decât orice produs din magazinele de specialitate. Având proprietăţi antibacteriene, scrabul poate fi folosit ca tratament împotriva acneei.

Dezinfectează rănile

Mierea are proprietăţi antiseptice naturale care ajută la prevenirea infecţiilor şi la vindecarea rănilor, eliminând cicatricile şi micşorând timpul de vindecare. Folosiţi mierea pentru a vă hidrata pielea Puterea hidratantă a mierii este de neînlocuit, spune Gohara. Amestecaţi două linguri mari de miere brută într-o ceaşcă de apă fierbinte până când mierea este dizolvată. Adăugaţi-o în cadă şi relaxaţi-vă timp de 30 de minute. Dacă doriţi, puteţi adăuga şi o cană cu lapte. Mierea şi laptele fac minuni atunci când vine vorba de hidratarea pielii.

Hidratant pentru cuticule

Deoarece este un umectant natural, mierea poate menţine cuticulele hidratate şi reface stratul natural al unghiilor. Ungeţi fiecare cuticulă cu miere şi lăsaţi-o să acţioneze timp de 5-10 minute înainte de clătire.

Somnifer natural

O linguriţă de miere administrată cu 15 minute înainte de somn poate lua locul somniferelor prin accelerarea secreţiei de melatonină, spune Gohara. Dacă te trezeşti în mijlocul nopţii, o lingură de miere îţi va ajuta ficatul la stocarea glicogenului, ceea ce ar trebui să te ajute să adormi rapid.



Ajuta afectiunile osoase precum osteoporoza

Aceasta boala apare in momentul in care organismul nu sintetizeaza hormonii estrogeni, ce contribuie intr-o proportie mare la fixarea calciului in oase. Mierea contine cantitati diverse de laptisor de matca si astfel poate ajuta la prevenirea acestei afectiuni.

Tratament împotriva mahmurelii

Datorita aportului sau foarte ridicat in glucoza, mierea accelereaza oxidarea alcoolului in ficat. In cazul unei nopti cu bautura, dimineata urmatoare mierea poate elimina alcoolul ramas in organism.

9. Combaterea durerile in gat

Mierea este un remediu antitusiv natural care o poate calma. In cazul unei raceli cu inflamatii la nivelul gatului, efectele lubrifiante ale pielii reprezinta un medicament bio ideal.

10. Întreținerea celulelor ficatului

In cazul durerilor hepatice, ficatul are nevoie de o cantitate mai mare de glucide, proteine si vitamine. Conform studiilor, mierea poate ajuta sistemul digestiv sa asimileze nutrientii din alimente mult mai repede, astfel incat va hrani celulele hepatice.