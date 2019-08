Salvia: tratează și vindecă de zeci de ani

De sute de ani, salvia (cunoscută în popor sub numele de jaleş bun, şerlai, jai, jaie, cilve sau salcâm boieresc) este una dintre cele mai folosite plante de pe mapamond și, tot din vremuri îndepărtate, această plantă dăruiește viaţă lungă persoanelor care consumă frecvent preparatele din salvie, scrie click.ro

Maica Domnului i-a dat puterea Salviei să-l vindece pe om

Vechi documente religioase precizează că proprietăţile vindecătoare ale salviei se datorează Fecioarei Maria. Pe când mama lui Iisus fugea cu pruncul în braţe, când era urmărită de soldaţii regelui Irod, Maria a solicitat ajutorul florilor de pe câmp, rugându-le s-o ajute. Documentele religioase menționează că prima plantă care i-a sărit în ajutor a fost salvia, care a adăpostit-o în desișul frunzelor ei şi a scăpat-o de urmăritori. Atunci Maica Domnului a spus: „De azi înainte şi până în eternitate, tu vei fi floarea preferată a oamenilor. Îţi dau puterea să-l vindeci pe om de toate bolile şi să-l salvezi de la moarte aşa cum ai făcut tu pentru mine“. De aceea, spun documentele religioase, salvia înfloreşte an de an, pentru a-i ajuta și a-i salva pe oameni de boli, fiind ocrotită de mâinile Sfintei Fecioar

Ce spun specialiștii despre valoarea terapeutică a salviei

În antichitate, salvia era considerată un panaceu universal dovedit fiind recomandată în tratamentul a peste 60 de afecțiuni. Atunci, salvia era un remediu renumit pentru: mușcăturile de șerpi, pentru reglarea transpirației în cazul bolnavilor de plămâni și pentru scăderea lactației lehuzelor.

Medicul și botanistul Discoride recomanda salvia pentru efectul ei diuretic, emenagog (reglarea ciclului menstrual) și hemostatic.

În ”Cartea sănătății tale”, Eugen Giurgiu, doctor în biochimie, cu competențe în fitoterapie și nutriție, recomandă folosirea salviei în tratamentul a numeroase afecţiuni interne şi externe: gută, diabet, abcese dentare, dischinezii biliare, refacerea tonusului psihic, atacuri de apoplexie, transpiraţii exagerate şi pentru frumuseţe.

Terapeuții europeni apreciază că denumirea salviei (Salvia officinalis) provine din latinescul „salvere”care înseamnă a salva, iar puterea terapeutică a plantei se datorează substanţelor active care se regăsesc în compoziţia acesteia: uleiuri volatile, tanin, azotat de potasiu şi substanţe extrogene. Totodată, în frunzele proaspete, salvia depozitează cantităţi semnificative de vitamine: A, C şi B1.

Recomandările fitoterapeuților

Fitoterapeuții europeni recomandă folosirea preparatelor din salvie : infuzia, decoctul, vinul, pulberea, tinctura, oţetul şi uleiul esenţial, recunoscute pentru efectele lor terapeutice antimicrobiene, antiinflamatoare, antiseptice şi depurative. Toate aceste remedii contribuie şi la scăderea nivelului de zahăr din sânge.

În anotimpul rece, salvia protejează respirația

Când termometrele arată o temperatură mai scăzută ca de obicei, în sezonul rece salvia vine în ajutorul persoanelor cu infecții respiratorii și febră. Fiind bogată în substanțe active cu rol antiseptic, antimicrobian și antiinflamator, infuzia de salvie este eficientă în infecții și inflamații respiratorii, intestinale și genito-urinare. În cazul răcelilor persistente, decoctul de salvie intervine eficient : desfundă nasul, liniștește durerile de gât și reduce febra. De asemenea, substanțele active din compoziția frunzelor de salvie calmează tusea, durerile musculare şi grăbesc eliminarea secreţiilor bronşice, simptome specifice gripei.

Salvia, un tonic excelent pentru revigorarea memoriei

O serie de studii recente au confirmat observațiile medicinei populare : atunci când este folosită frecvent, salvia este un excelent medicament natural care revigorează memoria pe tot parcursul vieţii. Administrată în dozele recomandate de specialiști, salvia îmbunătăţeşte tonusul psihic, stimulează puterea de concentrare şi de memorare, fiind foarte utilă persoanelor suprasolicitate intelectual.