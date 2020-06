Șase pacienți asimptomatici cu COVID-19, externați din spital

Șase pacienți cu COVID-19 care sunt asimptomatici vor pleca vineri 26, iunie, din Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, urmând să continue tratamentul acasă. „Astăzi au plecat din spital patru pacienți, pentru că au avut două teste consecutive negative. Cei cu testul pozitiv și sunt asimptomatici trebuie să ne asigurăm că au unde să stea acasă, că li se asigură o izolare. Până nu ne asigurăm că ne spun adevărul și are unde să stea acasă, nu le putem face externarea. Am luat legătura în cazul acestor pacienți și cu medicul de familie. Medicul curant ia legătura cu medicul de familie și unde este cazul cu familia. Medicul de familie știe mai bine situația unui pacient decât o știm noi. Nu vrem să crească numărul de persoane infectate“, a spus Constantin Târziu, managerul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești.

Printre cei care vor fi externați se numără doi copii și mămica unui bebeluș.

„Au fost discuții ca între doi doctori“

Managerul spitalului din Târgu Cărbunești a mers la Rovinari unde s-a întâlnit cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, care a fost prezent în județul Gorj. Cei doi au discutat despre redeschiderea spitalului și pentru alte cazuri, dar cu privire la necesitățile unității medicale: „Știam că domnul ministru nu poate să ajungă la Târgu Cărbunești, pentru că avea ședință de Guvern. Am discutat cu dumnealui toată ziua. M-a rugat să merg și la Rovinari, unde am discutat din nou. A avut un program foarte încărcat. Am discutat despre deschiderea spitalului pentru cazurile non-Covid, dacă sunt circuite, dacă mai am nevoie de ceva. Au fost discuții ca între doi doctori“, a mai precizat Constantin Târziu.