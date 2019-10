Autoritățile județene vor să propună Ministerului Culturii și Identității Naționale să declare anul 2021- anul Tudor Vladimirescu, tot atunci urmând să se împlinească 200 de ani de la revoluția condusă de domn al Țării Românești. Ca și cu alte ocazii bicentenratul ar aduse multiple avantaje județului prin reabilitarea mai multor monumente istorice dar și reabilitarea unor drumuri județene.

Conducătorul revoluției de la 1821, Tudor Vladimirescu va fi sărbătorit anul viitor printr-o serie de manifestări publice pe raza județului Gorj. „Este un moment de mare impact pentru evoțuția istorică a României, și, cu siguranță, va exista reacție din partea autorităților centrale. Avem un program ce va cuprinde diverse demersuri. Vrem, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, anul 2021 să fie declarat Anul Istoric Național- Bicentenarul Revoluției- Tudor Vladimirescu. Vrem o acțiune de anvergură prin implicarea județelor Arad, Botoșani, Brăila, Galați, Constanța și Tulcea, județe ce au legătură cu Tudor Vladimirescu”, a declarat unui dintre inițiatorii proiectului, consilierul PSD Gheorghe Nichifor.

Planuri mărețe

Dacă proiectul va avea priză la nivel națională, anul 2021 ar însemana un pas de dezvoltare a județului. În planul de acțiuni autoritățile au prevăzut mai multe acțiuni benefice zonelor în care Tudor Vladimirescu și-a lăsat ampreta. „Va trebui să se acționeze pentru reabilitarea monumentului de la Padeș, a busturilor din județ precum și reamenajarea peisagistică a zonei și reabilitarea unor drumuri județene gen Apa Neagră-Padeș- Valea Mare, Andreești – Vladimi. Vrem reamenajarea caselor memoriale și de ce nu realizarea unui muzeu Tudor Vladimirescu în Casa Moangă din Târgu Jiu. Am avut în vedere să propunem amplasarea la intrările din județ a unor panouri de întâmpinare cu „Bine ati venit în județul lui Tudor Vladimirescu”. Vrem să facem proiecții în aer liber cu filmul Tudor din 1963 sub regia lui Lucian Bratu. Vrem o expoziția la Cula Glogoveanu. Am vrea un contact cu Banca Națională pentru realizarea unei monede aniversare din aur Tudor Vladimirescu”, a mai declarat Gheorghe Nichifor.