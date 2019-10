67 de “norocoși” la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți

Bursa locurilor de muncă organizată la Târgu Jiu de AJOFM a adus un job mai multor gorjeni. În urma discuțiilor purtate cu angajatorii, 67 dintre tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă, au reușit să fie încadrați pe piața muncii. Alții 200 așteptă să fie chemați la interviu în vederea angajării.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Gorj a organizat la finele săptămânii trecute o bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul a atras șomeri de toate vârstele nu doar tinerii. În urma selecției făcute de angajatori, au fost selectați, în vederea angajării peste 200 de persoane. Norocoșii au semnat contractele pe loc.

Sprijin financiar

“În urma demersurilor făcute au avut 67 de angajatori prezenți, s-au prezentat 436 participanți. Dintre aceștia 14 au fost angajați pe loc și 203 selectați să susțină ulterior un interviu. Au fost oferite 671 de locuri de muncă vacante, din care 36 pentru cei cu studii superioare. Am avut prezenţi atât angajatori autohtoni, cât şi dintre cei care şi-au relocat afacerile în municipiul Târgu Jiu şi judeţul Gorj. Cele mai multe locuri de muncă oferite au fost pentru lăcătuşi, sudori, confecţioneri articole textile, electricieni, frezor universal, strungar universal, de asemenea pentru cei cu studii superioare avem inginer industrie alimentară, inginer mecanic, inginer construcţii civile, industriale şi agricole, automatist, consultant financiar, economist, inginer căi ferate şi drumuri şi poduri. Ca instituţie, oferim tot sprijinul absolvenţilor pentru a face mai rapid tranziţia de la şcoala la piaţa muncii, pe de o parte prin încheierea convenţiilor de subvenţionare a locurilor de muncă, subvenţionând angajatorii cu 2.250 de lei lunar timp de 12 luni pentru fiecare absolvent angajat, iar pe de altă parte acordăm primă de inserţie absolvenţilor care se înregistrează în 60 de zile de la absolvire în baza noastră de date şi se şi încadrează cu contract de muncă cu timp normal de lucru, de 8 ore, beneficiind de această primă de inserţie de 1.500 de lei. Avem un an de excepţie, de fapt în fiecare an de fapt ne-am autodepăşit, anul acesta am încheiat deja 852 de convenţii de subvenţionare a locurilor de muncă faţă de 513 câte am încheiat anul trecut. Nu întâmplător vorbim despre o rată a şomajului cu cea mai mică valoare din ultimii 25 de ani”, a declarat Romeao Chiriac, director AJOFM Gorj.