A doua absolventă din istoria Liceului Tehnologic Turburea care a reuşit să promoveze Bacalaureatul. Va merge la facultatea la Timișoara

A doua absolventă din istoria Liceului Tehnologic Turburea a reuşit să promoveze examenul de Bacalaureat. Este vorba de Diana Drăgoescu, care a fost admisă în sesiunea din toamnă. Anul trecut, o altă absolventă a reușit să promoveze Bac-ul, cu media 6,01.

Liceul Tehnologic Turburea a fost înfiinţat în anul 2013, iar, anul trecut, prima generaţie de absolvenţi au susţinut examenul de Bacalaureat. Doar o singură candidată a reuşit să promoveze. În acest an, în sesiunea din toamnă, Diana Drăgoescu este cea de-a doua absolventă a liceului care a reuşit să obţină diploma de Bacalaureat. Aceasta a susținut examen doar la matematică, la care nu a obținut notă de trecere. În timpul vacanţei, Diana s-a pregătit cu sora ei mai mare, masterandă la o facultate din Timişoara, şi, în final, a reuşit să promoveze. „Am picat prima dată la matematică și am dat a doua oară. Am învăţat în timpul vacanţei mai mult. Am făcut pregătire şi m-a ajutat şi sora mea“, povesteşte Diana Drăgoescu, cea de-a doua absolventă a Liceului Tehnologic Turburea, care a reuşit să promoveze Bacalaureatul. Aceasta vrea să-şi urmeze sora în Timişoara şi va urma Facultatea de Ştiinţe Economice.

Ce spun profesorii

Profesorii de la Liceul Tehnologic nu au nimic să-şi reproşeze în privinţa numărului mic de absolvenţi care au promovat Bacalaureatul. „Efortul nu trebuie să vină doar din partea profesorului. Elevii trebuie să depună mai mult efort şi să trateze cu seriozitate acest examen. Este foarte greu să iei un elev de nota 4 şi să-l faci de nota 6 minim“, a precizat Simona Cocoranu, profesor.

La Liceul Tehnologic Turburea va rămâne doar învățământ profesional

Gheorghe Benegui, directorul Liceul Tehnologic Turburea, a declarat că s-a renunţat din acest an de învăţământ la clasele de liceu şi va funcţiona doar învăţământul profesional: „La sesiunea din toamnă s-au înscris doar zece elevi, dar, între timp, patru au plecat în străinătate şi numai şase au susţinut Bacalaureat. Este ultimul liceu înfiinţat în judeţul Gorj şi a avut ca scop migrarea elevilor către judeţul vecin, Dolj. Din acest an şcolar nu vor funcţiona decât clase de învăţământ profesional şi seral. Copiii buni tot la oraş pleacă să înveţe. Veneau la liceu pentru că nu aveau altă posibilitate, deoarece nu existau clase de învăţământ profesional. O să încercăm să încheiem contracte cu agenți economici, pentru a avea mai multe profiluri de clase de învățământ profesional. Ulteior, după ce va obține calificarea într-o meserie, cine dorește își va putea continua studiile la seral“.