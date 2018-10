A venit din Anglia pentru a ajuta școala din satul Văcarea

Marius Simionică, în vârstă de 38 de ani, lucrează în Anglia de aproximativ 10 ani ca tehnician în domeniul roboticii industriale. Acesta a aflat de situația copiilor care învață la Școala primară din satul Văcarea, comuna Dănești, care în perioada rece tremură de frig în clasă, pentru că soba pe lemne nu face suficientă căldură. Acesta a vrut să ajute și cu sprijinul românilor plecați în străinătate a achiziționat două aeroterme. Marius a venit la școală pentru a le aduce. În plus, acesta a venit încărcat cu daruri pentru copii. „Am fost frapat și trist cu privire la ceea ce se întâmplă, că cei mici sunt nevoiți să se spele pe mânuțe la lighean, pentru că nu este apă curentă, că wc-ul este în fundul curții și că este în frig în clasă, pentru că soba pe lemne nu face față. Am dorit să ajut și am contactat-o pe doamna învățătoare, care este un om minunat. M-am gândit că, între timp, cineva poate a venit în sprijinul lor, dar nu a fost așa“, a spus Marius.

„Sunt in român fericit!“

Acesta a venit cu cadourile la școala din Văcarea. Copilașii nu își vor mai face probleme de acum încolo că vor suferi de frig.

„Sunt un român fericit! De ce?! Pentru că pot face asta. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima simțirile în preajma acestor copii, care, deși micuți, sunt foarte conectați la probleme și realitatea zilei de azi. Doamna învățătoare? O minune de OM! De ce? Rar mi-a fost dat să văd atâta implicare în ceea ce face…sincer! Deși inițial vorbisem pentru o aerotermă, până la urmă am cumpărat două, să fim siguri ca acești micuți vor sta în condiții normale. Nu voi vorbi de autorități, de partide politice etc, pentru ca ei nu contează!“, a fost mesajul postat de Marius pe pagina sa de Facebook.

Întâmplare teribilă

În Școala primară din Văcarea, 17 elevi învaţă simultan într-o singură clasă, cealaltă sală fiind ocupată de lemnele pentru alimentarea singurei sobe care asigură încălzirea şcolii. Elevii de la Văcarea au trecut anul trecut printr-un episod teribil: clasa s-a umplut de fum din cauza sobei care era defectă. Nimeni nu a avut de suferit pentru că au fost scoși la timp din clasă de învățătoarea Lavinia Cernătoiu. Acum, soba este reparată, iar condițiile s-au mai îmbunătățit puțin, pentru că elevii au un grup social dotat corespunzător.