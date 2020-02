Actorii Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, la întâlnire cu elevii de la Liceul de Arte

O seamă de actori renumiți ai Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu s-au întâlnit luni, 18 februarie, cu elevii de la clasa de actorie de la Liceul de Arte din Târgu Jiu. Elevii au aflat secretele acestei arte chiar de la cei care au o carieră de succes. La întâlnirea cu tinerii au mai fost prezenți regizori ai teatrului din Sibiu, precum și managerul de proiect Claudia Maior.

„În cadrul programului «Manifest pentru dialog», actori celebrii ai Teatrului Național «Radu Stanca» din Sibiu au realizat un atelier de lucru cu elevii liceului nostru de la specializarea arta actorului. Aceștia au avut un dialog cu elevii noștri despre admiterea la Facultatea de teatru, despre viața de student și de actor. De asemenea alături de foștii elevi ai liceului, actualmente studenți ai Facultății de teatru din Sibiu, au participat și regizorii Andreea și Andrei Grosu, celebrii actori Ofelia Popii și Marius Turdean și managerul de proiect Claudia Maior. În final aceștia au făcut o donație bibliotecii liceului constând în cărți din domeniul lumii teatrale“, a spus Ana-Daria Ionescu Haidău, director al Liceului de Artă din Târgu Jiu.

Teatrul din Sibiu a prezentat piese „Cui i-e frică de Virginia Woolf?“

Teatrul Național din Sibiu a prezentat duminică seară în fața publicului târgujian piesa „Cui i-e frică de Virginia Woolf?“ de Edward Albee. Rolurile principale au fost interpretate de actoria Ofelia Popii (Martha) și Marius Turdeanu (George). „Sunt foarte impresionată după spectacol de calitatea publicului și de felul în care a perceput spectacolul, de tăcerile în momentele dramatice, de modul în care sesizau ironiile și au reacționat. Am avut emoții, pentru că nu am mai a jucat aici. Totul a funcționat așa cum trebuie. A funcționat totul foarte bine, a fost foarte viu și este o experiență pe care o s-o păstrez în amintire. Am și trei studenți din Târgu Jiu care sunt la actorie la Sibiu“, a spus actrița Ofelia Popii.