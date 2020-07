AJOFM organizează cursuri de calificare profesională!

- Advertisement -

Agenția Județeană pentru Ocuparea forțelor de Muncă reia activitatea cursurilor de calificare. Șomerii și nu numai sunt așteptați să participe la cursurile finanțate de stat.

În vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul şomerilor, AJOFM Gorj va organiza în perioada imediat următoarele cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă în următoarele meserii: – Comunicare în limba engleză (selecția are loc joi, 16.07.2020, ora 13, la sediul AJOFM Gorj din Târgu Jiu, str. Lt. Col. D. Petrescu, nr1) – Lucrător în comerţ (selecția are loc vineri, 17.07.2020, ora 11, la sediul AJOFM Gorj) – Operator introducere, validare și prelucrare date (selecția are loc vineri, 17.07.2020, ora 9, la sediul AJOFM Gorj) – Cameristă (selecția are loc marți, 21.07.2020, ora 12, la sediul AJOFM Gorj) – Electrician constructor (selecția are loc marți, 28.07.2020, ora 12, la sediul AJOFM Gorj) – Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist (selecția are loc miercuri, 29.07.2020, ora 10, la sediul AJOFM Gorj ) „Persoanele interesate să urmeze aceste cursuri de calificare/recalificare sunt invitate la sediul instituţiei noastre din Târgu Jiu, str Lt. Col. D. Petrescu, nr1, pentru înscriere. Persoanele care sunt şomeri înregistraţi în baza de date a AJOFM Gorj, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţia noastră beneficiează, în mod gratuit, de servicii de formare profesională”, a transmis conducerea AJOFM Gorj.