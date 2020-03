Alimentele furnizată o dată pe săptămână beneficiarilor de la cantina de ajutor social

Cantina de ajutor social din Târgu Jiu funcționează în continuare. Din această săptămână, alimentele vor fi distribuite o singură dată pe săptămână.

„Distribuim hrană pentru una dintre cele mai dezavantajate categorii sociale, acei oameni care nu au ce pune pe masă copiilor. Pentru a-i proteja și încerca să limităm răspândirea infecțiilor sau a bolilor transmisibile am dispus ca în această perioadă să distribuim doar hrană rece. În ultimele două săptămâni am distribuit de două ori pe săptămână, iar de luni distribuim doar o dată pe săptămână. Aceeași cantitate de produse care li se cuvine, dar numai o dată pe săptămână. Am avut plăcuta surpriză că beneficiarii noștri au înțeles primii că trebuie să se protejeze, atunci când au fost rugați că trebuie să stea la distanță“, a precizat Alina Toader, director al Direcției de Protecție Socială din cadrul Primăriei Târgu Jiu.

69 de beneficiari

69 de persoane fără venituri beneficiază de serviciile Cantinei de ajutor social. „Ne așteptăm să primim mai multe solicitări“, a spus Alina Toader. O situație la care trebuie găsită o soluție o reprezintă asigurarea pâinii, care nu poate fi păstrată pe perioade mai lungă. „Sperăm că o să găsim o soluție“, a mai precizat directorul Direcției de Protecție Socială.

Suma alocată este de 12 lei pe zi pentru fiecare persoană.