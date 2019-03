Așa arată locuri de joacă din Târgu Jiu! Părinte :Ei și-ar lăsa copii sau nepoți să se joace?

Locurile de joacă din Târgu Jiu, adevărate pericole pentru copii. Municipalitatea s-a lăudat cu reabilitarea mai multor spații destinate celor mici însă lucrurile din afara biroului din primărie stau diferit. În mai multe zone ale orașului spațiile destinate celor mici arată ca după război, componentele stricate fiind „pansate” după posibilitatea părinților.

Primăria Municipiului Târgu Jiu a cheltuit doar anul acesta 770.000 de lei pentru reabilitarea a doar 14 locuri de joacă din oraș. Este vorba despre spațiile din zona Parcului Central, General Tell, Theodor Aman, Mioriţei bloc 9, Săvineşti, 22 Decembrie 1989, Olari bloc 14, Nicolae Grigorescu bloc 16, Parc Olari, Parc Mioriţei, Ciocârlău, Olteţului, Aleea Brânduşei și Ion Fota. Municipalitatea promitea în urmă cu o lună că vechiul mobilier va fi depozitat corespunzător pentru ca în funcție de necesitățile spațiilor nereabilitate să intervină. Nici vorbă! Odată finalizată această reabilitare autoritățile au considerat că și-au făcut treaba, restul spațiilor fiind lăsate în paragină. Așa se face că mai mult de jumătate din locurile de joacă din municipiul Târgu Jiu sunt un pericol pentru cei mici. Mobilierul de proastă calitate a cedat în timp majoritatea componentelor fiind îngăurite.

„Te joci cu cârpeli?!”

Părinții susțin că municipalitatea ar trebui să țină cont că și în zonele nereabilitate sunt copii. Ar trebui făcută o inspecție periodică pentru a verifica starea componentelor din fibră. „La noi nici măcar nisip nu au adus. Nu sunt trepte pentru a urca spre tobogan. Lipsește o laterală și copii pot oricând să pice! Ce să mai zicem, nu-i interesează”, a declarat un locatar.

„S-a spart suportul care face trecerea între tobogane, ori de la căldură ori sub greutatea celor mai mari. E așa de o jumătate de an, nu a venit nimeni să-l înlocuiască. Am sunat la primărie, am făcut și sesizări și degeaba. Aici, în zona, nu-i interesează de noi. E rău că vine vara și ies copii în parc”, a declarat un alt cetățean privind spre locul de joacă din zona lui.

„Au venit și au pus o plasă de sârmă în locul unui perete lateral. Păi la locul de joacă te joci cu cârpeli?! Să se agațe vreun copil, să se lovească. Noi stăm cu ei dar pe tobogan îi lăsăm singuri și dacă nu e prins bine se pot lovi. Ei și-ar lăsa copii sau nepoți să se joace într-un așa spațiu”, a mai declarat un părinte.

În acest moment, la nivelul municipiului Târgu-Jiu există 79 de spaţii de joacă.