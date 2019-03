Așezarea dacică de la Polovragi va fi refăcută. Colibele dacice, noi atracții turistice pentru zonă

Noi obiective de atracție turistică în zona Polovragi. Autoritățile au în plan să refacă vechile colibe dacice în zonă. Au primit deja avizul Ministerului Culturii și primele așezări vor fi refăcute chiar din acest an.

Autoritățile locale din comuna Polovragi au planuri mari în ceea ce privește dezvoltarea turismului în zonă. După ce problema cu administrarea Peșterii Polovragi s-a rezolvat, primarul are acum în plan să lărgească ideea taberei de sculptură. În zonă vor apărea vechile colibe dacice care atrag ca un magnet turiștii. „Este spre final un proiect tehnic pentru acea tabără de sculptură cu simboluri dacice. Urmărim ca acest proiect să se deruleze pe 10-15 ani pentru a pune în valoare istoria localității. Se știe că pe piatra Polovragiului, deasupra Peșterii Polovragi, a funcționat în secolele I-II Înainte de Christos și s-a atestat în urmă săpăturilor arheologice, o așezare dacică fortificată. Este în zona ariilor protejate această așezare. Am purtat discuții la Ministerul Culturii vizavi de intervenția noastră și ni s-a spus că putem face o punere în valoare constând într-o refacere a împrejmuirii și a unor colibe dacice. Reușim în felul acesta să aducem la lumină valorile istoriei localității. De asemenea, intenționăm ca în acest an să punem în operă o colibă dacică, dar și alte piese care să scoată la lumină ocupațiile dacice, dar și momente din viața spirituală a înaintașilor noștri „, a declarat primarul Gheorghe Epure.

Iluminat ambiental

Primarul mai are în plan și realizarea iluminatului ambiental până în zona Cheilor Oltețului. Gheorghe Epure susține că are în plan reamenajarea zonei astfel încât turiștii să aibă parte de tot confortul. „Procedăm acum la achiziția unei toalete ecologice la intrare în Cheile Oltețului. Este un modul monobloc cu trei cabine, una pentru bărbați, una pentru femei și persoane cu dizabilități. Am dat în lucru amenajarea unei parcări și a unei toalete în poiana mânăstirii, precum și amenajarea drumului de acces spre peșteră. O să vedem în ce măsură ni se va permite intervenția în interiorul peșterii pentru un iluminat adecvat și punerea în valoare a tuturor obiectivelor de acolo. Mă gândesc ulterior la un iluminat ambiental nu numai în partea de nord, ci pe întreg tronsonul de la drumul național până la Mânăstirea Polovragi și până în spatele Cheilor Oltețului. De asemenea, am dat în lucru studiul de fezabilitate pentru apărarea de căderi de pietre cu plase tensionate dinamic”.