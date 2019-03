Au învățat să lucreze la războiul de țesut și să țese ii. Manifestări dedicate satului românesc, la Țicleni

Zeci de elevi din Țicleni s-au adunat, sâmbătă, 23 martie, în curtea Bisericii cu hramul „Sfântul Gheorghe“ din localitatea Țicleni. Aceștia au participat la o lecție deschisă despre tradițiile și activitățile specifice lumii satului. Copiii au purtat haine populare. Alături de elevii de la Școala Gimnazială nr. 1 Țicleni, s-au aflat cadre didactice, părinți și localnici. Proiectul este intitulat „Lăsați copiii să vină la mine!” și face parte din Concursul Național Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”,

Elevii au aflat despre îndeletnicirile străvechi, precum țesutul, prepararea pâinii și a mămăligii, a mâncării de post, dar și despre portul tradițional și valorile creștine. Evenimentul a continuat cu evocarea unor personalități marcante pentru viața comunității din Țicleni: învățătorul Aurel Ciurea, primarul Constantin Ungureanu și preotul Damian Țicleanu. Despre mult-stimatul învățător Aurel Ciurea a vorbit chiar fiul său, Valentin, care a urmat, cu dragoste, aceeași meserie. Pe iarba verde din curtea lăcașului de cult a fost montat un război de țesut. Una dintre enoriașele Parohiei Țicleni, renumită pentru creațiile sale manuale, le-a arătat elevilor cum se lucrează și le-a vorbit despre frumusețea portului tradițional gorjenesc. Despre ia românească a avut de povestit și o altă păstrătoare a tradițiilor, vestită pentru cămășile tradiționale pe care le lucrează cu dragoste. Elevii au mai aflat despre ce obiecte de uz casnic existau în casele localnicilor de acum un secol și despre cum se făceau coșurile din nuiele.

În cadrul manifestărilor a avur loc o expoziție de obiecte vechi, precum vârtelniță, fuse, furcă, fier de călcat, lampă, felinare, bancnote vechi, costume populare, covoare și preșuri țesute de femei din Țicleni acum mai bine de șapte decenii. Pentru ca adevărata lume a satului tradițional gorjenesc să fie reînviată, copiii au învățat cum se plămădește pâinea și au făcut ei înșiși aluatul, dând forme unor colaci și prescuri. Băieții au arătat celor prezenți că știu să cosească, dar și să se joace așa cum o făceau bunicii lor. La final, enoriașele care au dat o mână de ajutor în buna desfășurare a proiectului le-au împărțit copiilor colaci calzi și rumeni, dar și mucenici unși cu miere! Activitățile proiectului s-au încheiat cu o agapă, cei prezenți bucurându-se de bucate de post pregătite de enoriașe ale parohiei. „A fost o zi binecuvântată, am avut vreme bună și am petrecut câteva ore minunate chiar în curtea lăcașului de cult. Copiii s-au pregătit și ne-au oferit momente de excepție, pline de bucurie, emoționante care ne-au amintit de satul din secolul trecut sau de copilăria noastră. Mulțumim celor care ne-au fost alături în această perioadă în care am desfășurat proiectul Lăsați copiii să vină la mine. Amintesc aici pe profesor Cristina Negreanu, director Carmen Dungă, profesor Codruț Suță, educator Luminița Coman, profesor Dorela Dăescu, profesor consilier Claudia Ungureanu, bibliotecara Abiana Trușcă. Mulțumesc și elevilor și părinților acestora, dar și administrației publice locale!”, a spus preotul paroh Dragomir Țicleanu.

An omagial al satului românesc

Anul 2019 a fost declarat, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, an omagial al satului românesc. Astfel, la nivel de patriarhie a fost demarat Concursul Național Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”, prin care se dorește redescoperirea valorilor păstrate şi promovate de satul românesc, de-a lungul timpului. Mai multe parohii din judetul Gorj s-au înscris la acest concurs, printre acestea numărându-se și cea de la Țicleni, prin preotul paroh Dragomir Țicleanu și colaboratorii săi. Manifestările au avut loc în colaborare cu Centrul Cultural, Școala Generală nr. 1 și Primăria Țicleni. Manifestările au debutat marți, 19 martie, cu o inedită expoziție de carte veche bisericească și obiecte de cult. Elevii au confecționat felicitări și ornamente de Paște, au pictat icoane și au participat la un concurs de ghicitori religioase.