Avem Muzeu Naţional “Constantin Brâncuşi”! Ce expunem?

Muzeul Naţional “Constantin Brâncuşi” s-a deschis, ieri, la Târgu Jiu, cu ocazia Zilei Naţionale Brâncuşi, la 144 de ani de la naşterea sculptorului. La eveniment au participat autoritățile locale dar și un secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii.

Evenimentul a cuprins un vernisaj dar și o reprezentaţie sand-art poveste Brâncuşi, semnată de artistul plastic Gabriel Rusu.”Noi îl considerăm a fi un eveniment istoric, este prima expoziţie care se organizează în această instituţie din momentul în care ea a fost declarată sediu al Muzeului Naţional ‘Constantin Brâncuşi’. Este o expoziţie temporară, este vorba despre câteva fotografii documentare din colecţia Centrului Pompidou, donate către Muzeul Naţional de Artă al României, şi alte 32 de fotografii document din arhiva inginerului Georgescu-Gorjan, fotografii donate Centrului Brâncuşi de la Târgu Jiu de către doamna Sorana Georgescu-Gorjan”, a declarat directorul interimar al Muzeului Naţional “Constantin Brâncuşi”, Denisa Şuţă.

Cuvinte……

De la eveniment a lipsit ministrul Culturii care își anunțase inițial vizita, la Târgu Jiu. A fost înlocuit de secretarul de stat în Ministerul Culturii, Liviu Brătescu, care a asigurat conducerea Muzeului de tot spijinul necesar. “Ministerul Culturii este preocupat ca în acest an să pună în mişcare Muzeul Naţional ‘Constantin Brâncuşi’ şi asta pentru că realizăm cu toţii importanţa, locul şi contribuţia pe care o are Constantin Brâncuşi în cultura românească. Cred că ne-am obişnuit cu toţii să vorbim, în zbuciumul acesta al societăţii româneşti, de o lipsă a modelelor, mai ales pentru noua generaţie, ori noi credem, noi, PNL, noi, echipa de la Ministerul Culturii, credem că o personalitate precum Constantin Brâncuşi poate fi adus în atenţia publicului, a iubitorilor de artă, de cultură românească autentică pentru a putea oferi, nu doar noii generaţii, un adevărat model. Evenimentul de astăzi pune în valoare o clădire monument istoric”, a spus Liviu Brătescu.

Ce expun?

Pentru că nu există un patrimoniu cultural, liberalii susțin că au găsit o soluție în vederea expunerii unor opere. “Această clădire în care funcţionează, începând de astăzi, Muzeul Naţional ‘Constantin Brâncuşi’ are o amprentă Brâncuşi pentru că el a locuit aici pe perioada în care a lucrat la Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor’, grădina clădirii poartă amprenta Brâncuşi, pentru că Brâncuşi a adus câţiva trovanţi şi a numit-o ‘Grădina cu vietăţi de piatră’, deci practic numai imobilul în sine reprezintă un loc cu încărcătură Brâncuşi pe care oamenii pot să vină să-l vadă. Muzeul a fost înfiinţat prin lege în 2015, vreo patru ani nu s-a întâmplat nimic, am avut ambiţia să îl deschidem de Ziua Naţională Brâncuşi în acest an, am reuşit acest lucru, au fost eforturi destul de mari. Pe viitor, gândim şi alte proiecte, piese pe care le putem lua cu împrumut de la alte muzee din ţară să le aducem la Târgu Jiu şi să le expunem aici”, a afirmat preşedintele PNL Gorj, deputatul Dan Vîlceanu.