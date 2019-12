Cadouri pentru cei zece copiii de la grădinița din Ciocadia de la tatăl unui tânăr decedat în Colectiv

Eugen Iancu, fondator al Asociației „Colectiv“, tatăl unui tânăr care a decedat în incendiul de la colectiv, a aflat din mass media de situația grădiniței din satul Ciocadia, comuna Bengești Ciocadia, acolo unde educatoare vine tocmai de la Craiova, și le va oferi cadouri de sărbătorile de iarnă. „De trei-patru ani desfășor o campanie de sărbătorile de iarnă. Merg cu pachete cu diferite cadouri la copiii din zonele defavorizate. Anul acesta, am derulat o campanie prin asociația «Zborul lui Alex» pentru a strânge cadouri pentru 1.000 de copii. Am aflat de situația de la Ciocadia și m-am gândit că le pot face o surpriză acelor copilași și să le ofer un motiv ca să vină la școală. Pachetele conțin dulciuri, cărți pentru copii și jucări produse“, a spus Eugen Iancu.

Educatoarea parcurge zilnic 200 de kilometri

Educatoarea Mariana Iancu parcurge zilnic 200 de kilometri pentru a veni la grădinița din Ciocadia. Ea spune că vine pentru că îi este drag să lucreze cu copiii: „Am susținut titularizarea și am obținut notă pentru a mă titulariza, dar singurul post disponibil a fost la Ciocadia. Vin de drag pentru copiii, pentru că îmi place să lucrez cu ei. Atunci când am venit, nu am găsit nimic în școală. Am pictat pereții și am adus planșe educaționale, precum și jucării trimise de fratele meu din Italia. Nu rămân nici cu 10 milioane de lei pe lună, dar îmi place această meserie. În prezent, copiii nu prea vin, pentru că este frig și mulți sunt bolnavi. Eu nu am lipsit vreodată“, a spus educatoarea din Craiova.