Ce a spus vedeta Teatrului Național din Sibiu după piesa jucată în fața publicului din Târgu Jiu

Teatrul Național din Sibiu a prezentat duminică seară în fața publicului târgujian piesa „Cui i-e frică de Virginia Woolf?“ de Edward Albee. Rolurile principale au fost interpretate de actoria Ofelia Popii (Martha) și Marius Turdeanu (George).

Spectatorii au umplut până la refuz sala Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“. Ca urmare a solicitărilor foarte mari, au fost puse scaune și pe treptele sălii. Prestația actorilor a fost la înălțime, iar, la final, publicul i-a aplaudat minute în șir.

Ofelia Popii, vedeta teatrului sibian, s-a declarat impresionată de publicul din Târgu Jiu: „Sunt foarte impresionată după spectacol de calitatea publicului și de felul în care a perceput spectacolul, de tăcerile în momentele dramatice, de modul în care sesizau ironiile și au reacționat. Într-un mod direct, cred că este meritul Teatrului din Târgu Jiu pentru că reușește să aibă un astfel de public, cu un gust care este rafinat. A fost realmente o bucurie. Am avut emoții, pentru că nu am mai a jucat aici. Totul a funcționat așa cum trebuie. A funcționat totul foarte bine, a fost foarte viu și este o experiență pe care o s-o păstrez în amintire. Am și trei studenți din Târgu Jiu care sunt la actorie la Sibiu. Am înțeles cumva cum s-a format pasiunea lor pentru teatru. A fost o experiență frumoasă. Sper să revin.