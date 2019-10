Cioplean Marian-Ionuț. Portret de candidat la alegerile privind reprezentanții studenților în consiliul FSE-UCB 2019

De la reprezentarea la nivel național a elevilor de liceu, Cioplean Marian-Ionuț își dorește să susțină studenții din cadrul Facultății de Științe Economice – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu în reprezentarea, promovarea și apărarea drepturilor acestora în cadrul Consiliului Facultății de Științe Economice – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

În perioada 07-31.10.2019 se desfășoară alegerile reprezentanților studenților în consiliile facultăților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. În data de 22.10.2019 s-a desfășurat primul tur de scrutin, urmând ca luni, 28.10.2019, să aibă loc cel de-al doilea tur de scrutin, decisiv pentru desemnarea câștigătorilor celor 5 locuri disponibile și validarea rezultatelor ce va avea loc până la data de 31.10.2019.

Cioplean Marian-Ionuț, student al Facultății de Științe Economice – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu este unul din candidații pentru aceste alegeri.

Absolvent emerit al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Târgu Jiu și deținător al unor merite deosebite obținute la olimpiade și concursuri naționale din domeniul economic, Cioplean Marian-Ionuț susține faptul că este un tânăr pregătit să-și schimbe viitorul și lumea în care trăiește. Cu un istoric bogat în activitatea de reprezentare a elevilor și cu un portofoliu consistent de rezultate, Cioplean Marian-Ionuț este un tânăr convins de faptul că poate să îmbunătățească cadrul în care se desfășoară reprezentarea studenților în structurile de conducere și în fața decidenților. Acesta subliniază faptul că, creșterea implicării pe care o au studenții în finalitatea deciziilor este o prioritate însușită a obiectivelor acestuia. De asemenea, un rol important în cadrul obiectivelor promovate de Cioplean Marian-Ionuț îl ocupă și transparența proceselor decizionale direct referitoare la studenți.

„Acum 3 ani, când am pătruns pentru prima oară într-un for de reprezentare a tinerilor, mi-am însușit un puternic sentiment de implicare în susținerea intereselor noastre, pentru că și eu sunt unul din constructorii viitorului. Sentiment care mă animă și în prezent, și o va face și în viitor. Îmi doresc să întăresc principii bazate pe integritate, transparență, respect, promovare a valorilor și a talentelor. Totodată, aș dori să subliniez faptul că este o prioritate pentru mine să promovez în rândul tinerilor principii esențiale ale umanismului și fericirii, principii care dau sens existenței noastre și a acelor valori educaționale pozitive. Eu, tot ceea ce am mai prețios, este o frumoasă prietenie cu Educația!

În ceea ce mă privește, trebuie să menționez faptul că manifest o puternică dorință de creștere a cuantumurilor bănești a facilităților financiare oferite studenților, cât și o dizolvare a dezechilibrelor ce se manifestă sui generis în mediul universitar românesc. Iar pentru soluționarea și îmbunătățirea acestor aspecte am de gând să lupt!

Viața mi-a oferit destule șanse pe care le-am putut valorifica, și pentru asta sunt recunoscător. Dar, aceasta cred eu că este o șansă pentru colegii mei să aibe în structurile de reprezentare și în fața decidenților reprezentanți implicați și care să-i ajute cu adevărat pe fiecare!

Dragi studenți, dragi colegi, eu cred în voi! Îmi doresc ca și voi să credeți în mine!”, a declarat Cioplean Marian-Ionuț