Colegiul Gheorghe Tărărescu din Rovinari, schimb de experiență în Croația

În perioada 21-25 octombrie 2019, s-a desfășurat prima mobilitate (Joint Staff Meeting) din cadrul Proiectului KA 229-063255 Let’s share our heritage, a cărui instituție coordonatoare este Colegiul “Gheorghe Tătărescu” din Rovinari, iar ca partenere sunt implicate instituții școlare din Portugalia, Turcia, Grecia și Croația; această mobilitate a avut loc în Croația, la Dakovo, colegiul fiind reprezentat de prof. Pătrulescu Corina (coordonatorul proiectului), prof. Iacob Lăcrămioara și prof. Popescu Mirabela.

În cadrul mobilității au fost desfășurate activități ce au constat în vizite culturale, mese rotunde, ateliere de lucru, dezbateri realizate interdisciplinar; astfel, vizitele au fost realizate la muzee (Diocese Museum, Town Museum divizat în trei compartimente: Arheologie, Etnografie și Istorie, Vucedol Museum of Neolitic Culture in Vukovar, Memorial Museum Hospital care a fost distrus în urma războiului din 1991, dar a continuat să funcționeze în subsol până la căderea orașului, este astăzi un spital de operare, iar subsolul său a devenit muzeu), catedrala din Dakovo (Dakovo Cathedral or Cathedral of St Peter) fondată cu sprijinul episcopului Juraj Strossmayer, care a fost nu numai o personalitate religioasă marcantă, ci și promotorul identității naționale și culturale, case memoriale (Memorial House of poet Dragutin Tadjianovic, Brad Gallery of sculpture Ivan Mestrovic), Parcul Natural din Kopacki Rit considerat de poporul croat inima Europei, una dintre cele mai frumoase rezervatii naturale, ferma din Dakovo (State Stud Farm of Lipizzaners) care atrage in fiecare an peste 20.000 vizitatori.

Lucru în echipă

Activitățile desfășurate au implicat mai multe ateliere de lucru ce au vizat învățarea bazată pe proiecte, identificarea unor modalități eficiente necesare pregătirii întâlnirilor și dezbaterilor internaționale, elevii având ca sarcină de lucru realizarea unui reportaj la care să participe și profesorii. Prin această mobilitate au fost valorificate aspecte ale patrimoniului cultural al Croației, o țară europeană cu un potențial ridicat, obiectivele proiectului au fost atinse, iar la sfârșitul activităților toți participanții au beneficiat de o ceremonie în cadrul căreia le-au fost înmânate certificate internaționale.