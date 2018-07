Comuna Ciuperceni a îmbrăcat straie de sărbătoare. A X-a ediţie a Festivalului-concurs ,,CIUPERCENI – PLAI DE CÂNTEC ŞI DE DOR”

La sfârşitul săptămânii trecute comuna Ciuperceni a răsunat de cântece şi voie bună. Festivalul cântecului jocului şi portului popular „Ciuperceni – plai de cântec şi de dor” a ajuns anul acesta la cea de-a X-a ediţie. În concurs au fost invitaţi interpeţi care şi-au făcut deja un nume în acest domeniu, dar şi tineri talentaţi din judeţul Gorj.

Festivalul a avut trei secţiuni: solişti vocali, solişti instrumentişti şi port popular. Acest festival a fost aşteptat cu nerăbdare atât de tinerii concurenţi – interpreţi ai cântecului şi jocului popular, cât şi de locuitorii comunei sau de vizitatori din alte localităţi. ,,Evenimentul a avut loc vineri, în localitatea noastră, unde s-a desfăşurat cea de-a 10-a ediţie a Festivalului Concurs < >. Au participat concurenţi din satele vecine, solişti vocali, instrumentali, care au scos în evidenţă cântecele din zona noastră, portul popular şi au încântat publicul prezent”, a declarat Bejean Petre, organizatorul evenimentului.

Cetăţenii care au adus plus valoare comunei au fost şi ei premiaţi. ,,Anul acesta am venit cu propunerea la primarul din comună de a oferi şi cetăţenilor comunei câte un premiu. Am început cu acordarea unei diplome de onoare, în semn de omagiu, familiei ultimului veteran de război pe care l-a avut comuna Ciuperceni, care s-a stins din viaţă la aproape 100 de ani. Am oferit un coş cu flori şi o diplomă unei bătrâne care, anul acesta, în octombrie, împlineşte 101 ani. Am mai oferit cinci diplome familiilor care au făcut în acest an 50 de ani de căsătorie. Alte cinci doamne au primit diplome şi flori, pentru că mereu poartă cu mândrie costumul popular gorjenesc”, a spus Bejean Petre, organizatorul evenimentului. Au fost acordate premii şi soliştilor vocali şi instrumentişti, dar a fost premiat şi cel mai autentic costum popular.

,,La secţiunea Solişti Vocali, premiul 1 a primit suma de 25O lei, premiul al II-lea – 200 lei, premiul al III-lea – 100 lei, menţiune – 50 lei. Soliști instrumentiști: Premiul I – 150 lei, premiul al II-lea – 100 lei, premiul al III-lea – 50 lei. Port popular: – s-a atribuit un premiu special în valoare de 50 lei pentru cel mai autentic costum popular”, a mai declarat Bejean Petre.

Tuturor participanţilor li se vor înmâna diplome de participare.