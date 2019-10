Concertul orchestrei ”LYRA GORJULUI”

Orchestra de cameră ”Lyra Gorjului” vă invită joi, 31 octombrie 2019 la un nou concert organizat de Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj. Sub bagheta dirijorală a maestrului Florin Berculescu, orchestra vă va prezenta Suite Z.570 ”Abdelazer” – Henry Purcell, Serenade op.20 for string orchestra – Edward Elgar, Suite for string orchestra – Christopher Wilson.

Evenimentul se va desfășura începând cu ora 19:00, la Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. Pretul unui bilet este de 15 lei, iar pentru elevi, studenți, pensionari este de 7 lei.

Vă așteptăm, așadar, la o seară specială, cu o orchestră foarte bine pregătită și cu un program atent ales!

Florin Berculescu, în calitate de pianist, a susţinut peste 300 de concerte şi recitaluri, majoritatea la Târgu-Jiu, dar şi la Râmnicu Vâlcea, Craiova, Bucureşti, abordând un repertoriu vast. A urmat cursuri de specializare în Franţa, la Marsilia, cu Georges Boeuf (compoziţie) şi Anne Marie Girardelli (pian). A contribuit, împreună cu violoncelistul Mircea Suchici la afirmarea Orchestrei de Cameră “Lyra Gorjului” din Târgu-Jiu, dirijând deseori chiar şi componenţa ei simfonică, fiind invitat în calitate de pianist să concerteze în compania acestei orchestre. A susţinut recitaluri de muzică şi poezie în compania unor mari actori români (Ilie Gheorghe, Ovidiu Iuliu Moldovan,Valeria Seciu, Florin Piersic) şi a colaborat în cadrul unui amplu recital cu naistul Gheorghe Zamfir.

De asemenea, a desfăşurat o intensă activitate ca profesor de pian şi acompaniament la Liceul de Artă “Marin Sorescu” din Craiova şi la Liceul de Artă “Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu, unde este profesor în prezent.