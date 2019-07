Conducerea Primăriei Bălănești renunță la Zilele Orașului, pentru a amenaja un cabinet medical

Conducerea Primăriei localității Bălănești a renunțat la organizarea în acest an a Zilelor Comunei, pentru a avea bani să amenajeze un centru medical. Primarul localității, Ovidiu Pungan, a declarat că pentru organizarea spectacolelor s-ar fi cheltuit suma de 70.000 de lei, bani pe care a preferat să-i folosească pentru amenajarea unui spațiu pentru activități medicale într-o clădire dezafectată: „Am luat această decizie pentru că bugetul nu este suficient pentru a organiza Zilele Comunei. Am considerat că prioritatea o reprezintă sănătatea și, după aceea, distracția, urmând ca la anul, în funcție de banii pe care îi vom avea în bugetul local, să reluăm această manifestare. Am luat această decizie împreună cu Consiliul Local și am hotărât ca banii care erau prevăzuți pentru organizarea Zilelor Comunei să fie folosiți la amenajarea unui cabinet medical de care este nevoie în localitate“.

70.000 de lei pentru Zilele Comunei, direcționați către cabinetul medical

Potrivit primarului localității Bălănești, centrul medical va fi inaugurat până la finalul acestui an. Suma economisită din faptul că nu se vor mai organiza Zilele Comunei nu va fi suficientă și se va încerca atragerea de sponsorizări. „Pentru organizarea Zilelor Comunei era prevăzută suma de 70.000 de lei. Acești bani vor fi folosiți la reabilitarea și modernizarea unei clădiri în care intenționăm să amenajăm cabinetul medical, urmând ca din sponsorizări și alte fonduri de la buget să finalizăm investiția până la finalul anului. Pe lângă această investiție, mai sunt și cofinanțările la proiectele pe fonduri europene sau guvernamentale, care se vor finaliza în cursul acestui an. Primăria trebuie să asigure cofinanțările pentru aceste lucrări, pentru că în caz contrar nu pot fi finalizate“.



Ce investiții vor fi realizate

În localitatea Bălănești vor fi date în folosință în acest an mai multe investiții, pentru care trebuie asigurată cofinanțarea. „Sunt două proiecte pe fonduri pe care le vom finaliza și vom face recepția în acest an. Este vorba de reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local din comuna Bălănești și reabilitarea Căminului cultural. Pe fonduri guvernamentale există o problemă cu sistemul de canalizare care este 85% finalizat, dar firma este în insolvență. Sper ca până la sfârșitul anului să reușim să recepționăm și această investiție, după care urmează reabilitarea podurilor peste râul Amaradia, cât și cel de la Ciucur. Este posibil ca până la finalul anului să recepționăm lucrarea de mărire a capacității sursei de apă, investiție finalizată în proporție de 98%“, a precizat primarul Ovidiu Pungan.