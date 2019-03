Copilul minune îndrăgostit de pictură. „Nu am fost la vreun curs de pictură. Singur am învățat“

Constantin Dragoș Bujor, din Târgu Jiu, are vârsta de opt ani și este, deja, un artist cunoscut, care se poate mândri cu o carieră aflată la început de drum. Puștiul realizează portrete într-un stil deosebit prin care își pune în evidență stilul personal.

Deja, Constantin Dragoș Bujor a avut câteva expoziții proprii, cea mai importantă fiind organizată anul trecut, de Centenarul Marii Uniri, la Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, care a cuprins portretele unor personalități din istoria țării noastre.

Interesant este faptul că Dragoș a învățat să picteze singur. A văzut câteva tutoriale pe Youtube și așa a început și el să deseneze, iar în timp și-a format propriul stil: „La vârsta de șase ani a început să pictez. M-am uitat pe un canal de Youtube, la videoclipurile lui Ionuț Pascu. Opream din minut în minut și încercam să fac ceea ce vedeam la el. Nu am fost la vreun curs de pictură. Singur am învățat. Nu mai știu exact ce am desenat la început, pentru că a trecut mai mult timp. Îmi amintesc că am făcut portretul bunicii. Primele desene le-am făcut în creion, dar acum am început să folosesc și culori. Am realizat multe portrete de scriitori, cum ar fi Ion Creangă sau Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Ștefan Luchian, Constantin Brâncuși, Ecaterina Teodoroiu“, ne spune micuțul pictor.

Își dorește să devină arhitect

Acesta ne spune că pictura îl liniștește, iar partea cea mai dificilă o reprezintă realizarea ochilor: „Pictura mă liniștește. Cam în 30 de minute reușesc să termin un portret. Întotdeauna încep cu ochii, pentru că mi se pare acel mai greu de realizat“.

Dragoș își dorește să studieze pictura și vrea să ajungă arhitect: „Vreau să studiez la Liceul de Arte Nicole Tonitza din București. Îmi doresc să devin arhitect“.

Părinții micului pictor sunt profesori. Cei doi îl susțin cu tot ce pot pentru ca Dragoș să își dezvolte aptitudinile creative. „Intenționez din toamnă să-l înscriu la Școala Populară de Artă. Este atașat de mine, iar dacă nu vrea să stea singur, o să mă înscriu și eu cu el. Stau mereu cu el, pentru că îmi cere culori. A muncit foarte mult la început . Reușea să realizeze un portret pe zi. Un rol important l-a avut bunica sa, care l-a încurajat foarte mult în tot ce realiza. Am visat pentru el dintotdeauna și am zis așa: «Să-și cânte viața, să și-o deseneze și să și-o danseze». Două lucruri s-au îndeplinit“, ne relatează Maria-Mihaela Bujor.

Dragoș a participat la mai multe concursuri organizate de Federația de Artă Muzică și Sport, fiind premiat în mai multe rânduri pentru talentul său.

„La prima sa expoziție au venit o seamă de artiști, care i-au apreciat lucrările“, a precizat Maria-Mihaela Bujor.

Pasionat de vlogger

Mai nou, Dragoș este pasionat de vlogger. „Are propriul său canal pe Youtube, unde postează diferite filme realizate chiar de el, în care prezintă realitatea în sens creativ. De exemplu, într-una din scenete arată ce s-ar face omul fără tehnologie. Singur și-a conceput textul și prezentarea“, ne mai spune tatăl lui Dragoș.

Copilul a început să ia și lecții de pian, pentru că are ureche muzicală.