Crengi și rădăcini, transformate în lucrări de artă. Sculpturile, prezentate în cadrul unei expoziții

O expoziție inedită de sculptură în lemn a fost vernisată, ieri, la sala „Florin Isuf“ de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Materialele din care sunt realizate sculpturile sunt procurate din păduri.

Este vorba de rădăcini sau crengi pe care chiar autorul lucrărilor, Amos Morușcă, în vârstă de 68 de ani, le găsește. Acesta s-a născut în județul Alba, acolo unde a învățat să cioplească lemnul, dar de aproape o jumătate de secol trăiește în Gorj. Amos Morușcă are propriul stil, lucrările sale având un caracter personal. Fețele sunt prelungi și expresive. În general, artistul transformă în lucrări de artă lemnul de fag și de nuc. „Am realizat lucrările prezentate în cadrul expoziției cu dragoste și pasiune. Sunt lucrări de mici dimensiuni. Am multe lucrări realizate. Lemnul îl găsesc din pădurile Gorjului. În pădurile din zona în care locuiesc s-au tăiat multe crengi de nuc și de acolo mi-am ales o mulțime de materiale din care o să lucrez toată vara. Folosesc rădăcină de fag și creangă de nuc. Sunt cel mai simplu de lucrat și nu crapă. De asemenea, lemnul acesta este foarte rezistent în timp. Pe unele lucrări adaug materiale din bronz. Am lucrări care fac parte din anumite etape. Lucrările expuse în cadrul galeriei reprezintă niște oameni care, de obicei, strigă sau țipă. În special, lucrez figuri de personaje. Mă inspiră materialul pe care îl am la îndemână. Pe măsură ce îl lucrez îmi vin tot felul de idei pe care le transpun. Jumătate din muncă este făcută de natură“, ne-a povestit Amos Morușcă.

A realizat peste 2.000 de lucrări

Amos Morușcă a realizat peste 2.000 de lucrări care au ajuns în toată țara, dar și în străinătate. „Am o plăcere deosebită atunci când lucrez. Este un mod de a-mi petrece timpul. Dimineața lucrez 3-4 ore, iar după masa mai lucrez două – trei ore. Când nu lucrez, merg prin păduri după materiale. Am realizat peste 2.000 de lucrări“.

„Face parte dintr-o generație specială“

Ion Cepoi, directorul Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, a spus că Amos Morușcă îmbină Este un om deosebit și un artist special. Face parte dintr-o generație specială. Îmi place să spun o generație a seniorilor. Este un om care a îmbrățișat, deopotrivă, zona literară, dar și cea plastică. Nicolae Diaconu avea aprecieri pozitive despre poezia lui Amos Morușcă. Există artă și trăire. Domnia sa pornește de la esența lemnului care este fundamentală și încearcă să adauge alte esențe până când ajunge la un simbol“.