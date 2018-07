Criză acută de sânge la Centrul de Transfuzii Sanguine din Târgu Jiu

Medicii Centrului de Transfuzii Sanguine din Târgu Jiu îndeamnă gorjenii să meargă să doneze sânge. În ultima perioadă, numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce numărul persoanelor care au nevoie urgentă de sânge este în continuă creştere. Pragul centrului este trecut frecvent, însă doar de aparţinători. Chiar ieri, un grup de aproximativ 20 de persoane au venit tocmai din Craiova pentru a dona sânge pentru un gorjean grav bolnav. Fiica acestuia a fost cea care a luat iniţiativă şi şi-a mobilizat prietenii din Vâlcea şi Dolj, cu gândul să îşi ajute tatăl aflat pe patul de spital din Târgu Jiu.

De câteva luni a început să bată vântul prin sala de aşteptare de la Centrul de Transfuzii Sanguine din municipiu. Medicii se uită lung după donatori. După ce au tras linie la sfârşitul lunii ce tocmai a trecut, reprezentanţii centrului au înregistrat puţin peste 400 de donatori, în contextul în care, pentru a menţine stocul la limite normale, au nevoie de cel puţin 600 de donatori pe lună.

,,Din păcate, întotdeauna este nevoie de sânge, mai ales acum în perioada vacanţelor când numărul de donatori scade. Ne confruntăm cu un număr de donatori scăzut. Luna trecută am avut doar 426 de donatori, când noi am fi avut nevoie de cel puţin 600 de donatori pentru a acoperii necesarul real de sânge. De săptămâna trecută s-a observat o serie mare de sânge pe grupa B pozitiv. Este puţin ca cinci donatori să sprijine un judeţ întreg, este un număr insuficient. Ne gândim cu groază la luna august, când lumea pleacă în concedii. Nu ştiu cum vom putea asigura necesarul de sânge din spitale”, a declarat Călina Căluțoiu, directorul Centrului de Transfuzii Gorj.

Pentru că a aflat că în judeţul nostru există o criză acută de sânge, o tânără din Filiaşi şi-a mobilizat toţi prietenii din Craiova şi Vâlcea, în speranţa că îi mai poate da o şansă la viaţă tatălui său, care are nevoie urgentă de o grupă rar întâlnită. ,,Am venit să donez pentru tatăl meu. Am apelat la mulţi oameni, care au venit din Vâlcea, din Craiova. Avem nevoie mare de sânge, grupa B3, care se găseşte foarte rar. Tatăl meu este internat la Spitalul Tudor Vladimirescu, cu hemoragie internă, a avut operaţie de ulcer perforat şi a recidivat”, ne-a povestit fiica unui bărbat ce are nevoie urgentă de sânge.

Cu această ocazia, directoarea Centrului dezminte informaţiile apărute în mass-media, conform cărora facilităţile celor care merg să doneze sânge au fost reduse.

,,Rugăm oamenii ca înainte de a pleca din concediu sau după ce se întorc din concediu, liniştiţi, relaxaţi, să se gândească la un gest altruist şi să vină să doneze sânge pentru un suferind din spital. Sângele nu poate fi înlocuit cu niciun alt medicament, ne bazăm doar pe aportul donatorilor. Noi aşteptăm, avem acelaşi program, aceleaşi beneficii, fără să se gândească la ce a apărut în ultimul timp în mass-media. Beneficiile au rămas aceleaşi”, a mai spus Călina Căluțoiu, directorul Centrului de Transfuzii Gorj.