Cuiburi colorate în „Grădina Paradisului” de la Poienari

„Pădurea colorată“ din localitatea gorjeană Poienari a fost însuflețită cu un nou element: cuiburile colorate. Acestea au fost realizat în atelierul artistului plastic Mihai Țopescu, cel care a gândit întregul concept, iar la sfârșitul săptămânii trecute, acesta a mers cu mai mulți prieteni pentru a le amplasa în copacii cu trunchiurile viu colorate. „Am venit cu suportul, am fixat crengile în funcţie de culoare și volum. Am fost ajutat de coleg, pentru că singur nu puteam să le amplasez“, a spus artistul Mihai Țopescu.

Crenguțele colorate de la cuiburi, suveniruri pentru turiști

Colțul de pădure de pe marginea Drumului Național 67 Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea a devenit un loc vizitat de turiști, pentru că imaginea oferită de trunchiurile colorate este una spectaculoasă. Vizitatori au fost încântați de noua idee a artistului Mihai Țopescu. „Este minunat. Am văzut acum și cuiburile, iar locul începe să devină o expoziție în aer liber. Este minunat. Au căzut câteva crenguțe colorate de la montarea cuiburilor și am luat și eu câteva ca amintire“, a spus o turist.

Un manifest împotriva defrișărilor

Proiectul ArtLand „Grădina Paradisului” a avut loc în perioada 30 iunie -2 iulie 2017 în Pădurea Dumbrava din satul Poienari al comunei Baia de Fier. Artistul Mihai Țopescu a conceput totul. Proiectul este un manifest cu privire la defrişările abuzive şi, de asemenea, o invitaţie de a redescoperi frumusețile naturii. „Este o pată de culoare, o zonă spirituală, natura trebuie înţeleasă de fiecare. Aici este un fel de manifest artistic, nu cu lozinci, uite că se poate şi un altfel de manifest! Artistic! În sutele de copaci vopsiţi, în funcţie de cum te mişti în jurul lor, descoperi altceva. Sunt 500-600 de copaci vopsiţi în culori puternice şi în funcţie de cum te mişti în jurul lor descoperi altceva! Un permanent tablou. Mă bucur că a ieşit aşa! Am visat acest proiect şi l-am gândit de câţiva ani. Am făcut foarte multe machete, am crezut în el, l-am vizualizat, iar acum după ce este gata, mă simt liniştit!”, a spus Mihai Țopescu, atunci când a realizat acest colț de rai.