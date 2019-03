Două persoane cu dizabilități trăiesc o poveste de dragoste impresionantă

Povestea de dragoste a două persoane cu dizabilități spulberă orice bariere. Nicoleta Stoica și Petrișor Șoilică suferă de dizabilități grave. Ea suferă tetrapareză spastică (mâinile și picioarele au un anumit grad de paralizie), iar el are parapareză spastică (nu își poate controla mișcările picioarele). Cu toate acestea, cei doi s-au căsătorit și de aproape trei ani trăiesc împreună, fără nici un ajutor.

Nicoleta are vârsta de 35 ani, iar soțul ei, 38 de ani. S-au cunoscut în toamna anului 2015 pe un grup de Facebook destinat interacțiunii persoanelor cu dizabilități. S-au întâlnit prima dată în București. Petrișor a venit din Focșani, acolo unde trăia alături de familia sa, iar Nicoleta de la Târgu Jiu. „Ne-am cunoscut pe un grup pe Facebook destinat persoane cu dizabilități. La o lună distanță, ne-am cunoscut față în față în București, în ziua de 9 februarie 2015, care este o dată importantă pentru mine. După încă o lună, am decis să încercăm să avem o relație. Până să o cunosc pe Nicoleta, sufeream de o decepție pentru că nu reușeam să-mi găsesc jumătatea cu care să-mi întemeiez o familie. De când am cunoscut-o pe Nicoleta, viața mea s-a schimbat la 180 de grade“, povestește Petrișor.

După aproximativ un an de la începutul relației, s-au mutat împreună în Târgu Jiu. „Primul an a fost de tatonare, iar în al doilea an, în anul 2016, am luat decizia de a ne muta împreună. Ceea ce m-a impresionat la Petrișor a fost faptul că își dorea să socializeze, să stea alături de oameni pozitivi. Pe măsură ce îl descopeream începeam să-l plac din ce în ce mai mult. Am avut noroc că ne-am găsit și amândurora ne-a dat Dumnezeu înțelepciunea să facem lucrurile să funcționeze“, spune Nicoleta.

Nunta a avut loc la Târgu Jiu

În anul 2017, Nicoleta și cu Petrișor s-au căsătorit. „Nunta a avut loc la Târgu Jiu și am avut privilegiu să avem alături de noua familia și mulți oameni dragi, cu și fără dizabilități. Ne completăm foarte bine din punct de vedere social și nu simțim eventualele priviri ale celor din jurul nostru. Avem șansa să fim respectați și bine primiți“. Cei doi își doresc să fie sănătoși și să petreacă împreună cât mai multe momente frumoase: „Ne dorim să trăim viața cât mai frumos și să încercăm să lăsăm să lăsăm o urmă pozitivă în tot ceea ce facem“, se destăinuie Nicoleta, care este președintele Asociației „High Hopes“, prin care încearcă să ajute persoanele cu dizabilități

„Ce nu poate face Nicoleta, fac eu“

Acum, cei doi sunt nedespărțiți și fac totul împreună, pentru că din cauza problemele de care suferă trebuie se ajute unul pe celălalt. „Am reușit să ne adaptăm casa pentru ca în treburile casnice să nu ne fie greu și să nu pierdem mult timp cu ele. Adică avem mașină de spălat vase și alte ustensile care să ne ajute la gătit. Mergem la cumpărături împreună și ceea ce este mai mare și mai greu de transportat comandăm online, cum ar fi detergenți sau unele alimente. Avem înțelepciunea de a ne organiza destul de bine încât să nu ne pierdem foarte mult timp“, ne explică Nicoleta.

Petrișor este bărbatul în casă și o ajută tot timpul pe soția sa: „Ce nu poate face Nicoleta, fac eu. De exemplu, eu dau mătura. Eu transport cu ajutorul mâinilor diferite produse atunci când mergem la cumpărături, pentru că Nicoleta merge în cârje. Gătim împreună. Eu curăț legumele, le tai și le spăl, iar Nicoleta definitivează mâncarea“.