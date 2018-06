Elev bolnav de cancer, pregătit pentru Bac. „Nu a întârziat niciodată, nu a dat semne de oboseală sau dezinteres“

Primul elev gorjean bolnav de cancer inclus în proiectul „Dăruiește timp copiilor bolnavi de cancer” va susține, astăzi, proba la disciplina biologie în cadrul examenului de bacalaureat.

Proiectul este desfășurat de Asociația Română de Oncologie „Sfânta Ana” (AROSA) și Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu. Cristina Tatomir, profesor de biologie, s-a ocupat de pregătirea suplimentară a elevului de clasa a XII-a, diagnosticat cu tumoră cerebrală inoperabilă, la disciplina biologie. „Adolescentul diagnosticat oncologic și-a dorit foarte mult să aibă rezultate școlare bune, așa că a muncit pe parcursul acestui an școlar, pentru a fi sigur că va fi bine pregătit pentru examaneul de bacalaureat. Pentru că posibilitățile sale financiare sunt foarte reduse, Asociația Română de Oncologie “Sfânta Ana” i-a venit în sprijin și a făcut demersuri pentru ca elevul să poată beneficia de ajutor la învățătură, mai ales știindu-se ca tratamentele foarte dure la care sunt supuși bolnavii de cancer pentru a putea supraviețui îi afectează, de cele mai multe ori, din toate punctele de vedere“, a precizat Bogdana Păsculescu, președintele AROSA.

„Este înălțător să simți că ai făcut un bine dezinteresat“

„Mărturisesc că am simțit o durere sufletească atunci când am văzut apelul AROSA și poate chiar asta mi-a dat forța să răspund fără ezitare. Contrar așteptărilor mele, am descoperit un tânăr cu adevărat interesat să-și îmbunătățească cunoștințele de biologie. Întâlnirile noastre săptămânale s-au desfășurat într-o punctualitate desăvârșită, nu a întârziat niciodată, nu a dat semne de oboseală sau dezinteres, ceea ce m-a impresionat în plus. După aproape un an în care am lucrat împreună, am sentimentul că am umplut de sens acele 2 ore săptămânale care îi sporeau încrederea în el și într-o viață normală. Este înălțător pentru sufletul unui om să simți că ai făcut un bine dezinteresat. Mi-am dorit să rămână discretă această implicare a mea, dar cred că vorbind despre asta, pot să transmit un îndemn la empatie, la voluntariat necondiționat. Micul nostru efort pentru cei de lângă noi, poate reprezenta o șansă și o speranță în plus pentru cei aflați la o răscruce a vieții. Intenționez să colaborez în continuare cu Asociația Oncologică Sfânta Ana, să implic și elevi ai Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu în diferite activități de voluntariat, cu convingerea că se dezvoltă la tineri o competență socială și importante valențe educative. Am inițiat în acest scop, un proiect în parteneriat educațional cu Asociația “Sfânta Ana”, pe care l-am numit DĂRUIEȘTE TIMP COPIILOR BOLNAVI DE CANCER”, a spus profesorul Cristina Tatomir de la Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.