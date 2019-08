Festivalul-Concurs de la Tismana își deschide porțile

Joc, cânt și voie bună, la Tismana. Consiliul Județean Gorj, Consiliul local și Primăria Tismana, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Ansamblul artistic profesionist “Doina Gorjului” și Școala Populară de artă Târgu Jiu organizează Festivalul concurs al Cântecului, jocului și portului gorjenesc Tismana 2019- ediția a 52-a. Evenimentul se va desfășura în perioada 14-15 august.

Devenit tradițional pentru județul Gorj Festivalul-concurs de la Tismana este așteptat cu interes sporit atât de tinerii concurenți, interpreți ai cântecului și jocului popular, cât și de locuitorii orașului sau de vizitatorii din țară și de peste hotare, ce își dau întâlnire în fiecare an timp de două zile în pitoreasca localitate gorjeană. De la an la an festivalul a crescut, participând tineri foarte talentați. Concursul este împărțit pe mai multe secțiuni : soliști vocali, soliști instrumentiști, dansuri și port popular. În prima zi a evenimentului vor avea loc preselecțiile și repetițiile urmând ca în ziua următoare să se dea mare concurs. Pe scenă vor urca și membrii Ansamblului Folcloric Doina Gorjului.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

– Festivalul este deschis tinerilor interpreți din Gorj.

– Pentru soliști vocali și intrumentiști, vârsta de participare este între 15-35 ani.

– Pentru formațiile de dansuri vârsta de participare este între 15-60 ani; vor participa formaþii de dansuri mixte, cu minim 6 perechi;

– Soliștii vocali vor interpreta 2 piese, din care una – doină sau baladă – fără acompaniament.

– Programul soliștilor instrumentiști nu va depăși 6 minute.

– Pentru fiecare localitate din Gorj numărul concurenților este de 2 interpreți.

– Festivalul se adresează interpreților și formațiilor de neprofesioniști.

– Concurenții sunt așteptați în ziua de 14 august la Centrul Cultural Tismana, până la orele 14.00.

– Formațiile de dansuri populare vor fi prezente în ziua de 15 august, orele 9.00, pe scena din pădurea Tismana.

PREMII

Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune. Sumele sunt cuprinse între 1100 și 100 de lei.Se vor atribui două premii, în valoare de 200 lei fiecare, pentru cele mai autentice costume (F+B). Premiile sunt acordate de: Consiliul Județean Gorj prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (premiile I), Consiliul Local Tismana (premiile II), Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (premiile III, premiul pentru Ansamblu nou înființat și trofeele festivalului), Școala Populară de Artă Tg-Jiu (mențiunile). Premiile pentru Port popular vor fi acordate de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.