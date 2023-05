Gimnastică în apă pentru persoanele cu dizabilități

Un proiect inedit este derulat de către o asociație din municipiul Târgu Jiu. Persoanele cu dizabilități au posibilitatea să efectueze terapie prin gimnastică în bazinul de apă, sub îndrumarea unui instructor.

Proiectul este derulat de către Asociația Be Teen, în perioada mai-iunie. Acesta se numește „Aqua Gym Start“ și este implementat de Act for Tomorrow, având ca scop promovarea unui stil de viață activ în rândul persoanelor cu dizabilități din județul Gorj, care se confruntă cu bariere economice și sociale.

„Proiectul constă în ședințe de aqua gym pentru persoanele cu dizabilități, care au loc la piscina hotelului Ramada. Săptămâna trecută avut loc prima ședință de Aqua Gym din cele 7 programate, unde participanții și-au depășit frici și limite, dezvoltând abilități noi care îi ajută să se relaxeze și să se bucure de timpul dedicat special lor.

Participanții au încredere în echipa asociației Be Teen, mai ales că niciunul dintre ei nu știe să înoate. Activitățile fizice sunt foarte importante pentru persoanele cu dizabilități, deoarece îmbunătățesc sănătatea mentală și emoțională și crează conexiuni sociale, contribuind la trăirea unei vieți independente.

Proiectul reprezintă o provocare, dar echipa asociației își doreștete să demonstreze că implicarea face diferența și că, chiar și cu un buget mic, se pot face lucruri mari pentru persoanele cu dizabilități“, a transmis Roxana Pistol, președintele asociației Bee Teen.



Prima ședință de aqua gym a fost plină de emoție și bucurie. „Suntem extrem de mândri de toți cei care au participat la această primă ședință, mai ales că niciunul dintre ei nu știe să înoate și le mulțumim pentru încrederea pe care o au în noi!“, a mai precizat Roxana Pistol.