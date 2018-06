Gorjean din Turceni, ajuns erou în Italia. A salvat o femeie de la înec

Un gorjean din localitatea Turceni este considerat un adevărat erou, după ce a salvat o femeie de la înec. Ion Dinculeasa s-a aruncat, joi, în apele râului Tibru şi a reuşit să scoată victima la mal, care a alunecat și a căzut în apa adâncă.

Ion Dinculeasa nu a mai stat pe gânduri când a văzut-o pe femeie cum se zbătea. Victima, în vârstă de 45 de ani, din Florenţa, venise să-şi viziteze rudele din Roma. La faţa locului se aflau mai multe grupuri de turişti, însă nimeni nu a avut curajul de a sari în apă.

„Am lăsat cheile şi i-am spus prietenului meu că mă duc după ea“

Ion Dinculeasa a povestit pentru publicația Rotalianul ce s-a întâmplat: „Stăteam cu un prieten la masă, lângă apă, când am auzit căzătura, dar nu am prea băgat de seamă. Băiatul care era cu mine a zis că cineva a aruncat un sac cu gunoaie în apă, dar când ne-am uitat mai bine am văzut capul femeii care se zbătea să iasă la suprafaţă şi striga «Aiuto! Aiuto!». Atunci am lăsat cheile şi i-am spus prietenului meu că mă duc după ea”.

Lucrează de 15 ani pe o insulă

Femeia nu ştia să înoate, iar salvatorul a reuşit cu greu să o scoată din apă. Timp de 15 minute a stat gorjeanul agăţat de un fier, pentru a reuşi să o ţină pe femeie la suprafaţa apei, curenţii fiind extrem de puternici. Gorjeanul lucrează de 15 ani la Isola Tiberina, o mică insulă urbană de pe râul Tibru.