Gorjeanul Marius Hoară, cooptat în echipa concursului „Câștigă România“. Va concepe întrebările pentru concurenți

Gorjeanul Marius Hoară, din localitatea Bumbești Jiu, primul concurent care a reușit să câștige 10 ediții ale concursului „Câștigă România“, a fost cooptat în echipa care va concepe întrebările pentru concurenți.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a concursului, unde s-a publicat un articol laudativ la adresa gorjeanului, informatician la Uzina Mecanică Sadu: „Informaticianul Marius Hoară din oraşul Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj, este primul concurent care a reușit să câștige 10 ediții ale concursului Câștigă România. Se întâmpla în primul sezon, în ediţia cu numărul 33, când a câştigat un total de 24.600 lei, echivalentul celor 246 de întrebări la care a dat răspunsuri corecte pe parcursul celor 10 ediţii. La această sumă se adaugă şi cele 10 tablete pe care, aşa cum a declarat, le-a dăruit deja copiilor, oprind doar trei pentru familia sa. Este un împătimit al concursurilor televizate de cultură generală, la care a participat în ultimii 18 ani. Primele dintre acestea, pe care le-a şi câştigat, au fost tot la Televiziunea Română: „Deştept şi bogat” (în 2001, la TVR 1 – concurs prezentat de Octavian Isaiu) şi „Ruleta Rusească” (în 2003, la TVR 2, concurs prezentat de Răzvan Exarhu). Şi cu Virgil Ianțu s-a mai întâlnit la concursul „Vrei să fii miliardar”, la care Marius Hoara a participat în 2000, 2001 şi 2012“.

„Câştigă România a devenit şi va rămâne concursul meu de suflet“

„Câştigă România a devenit şi va rămâne concursul meu de suflet. Şi asta nu neapărat din pricina formatului inedit de concurs sau al câştigurilor – ci, mai ales, datorită atmosferei extraordinar de calde şi prietenoase din platoul de filmare. Acesta a fost concursul la care am participat cele mai multe ediţii şi de fiecare dată m-am simţit minunat datorită modului în care echipa tehnică lucreză cu noi, concurenţii. În plus, Virgil Ianţu demonstrează că este la cel mai bun nivel al său de până acum şi că experienţa pe care o are îşi spune cuvântul. Regret că telespectatorii nu pot să se bucure şi ei, pe lângă concurs, de atmosfera fantastică din platoul de filmare”, declara Marius Hoară la finalul celei de-a zecea ediții câștigate.

Marius a participat joi seara a la o ediție specială a concursului la care au participat cei mai buni trei concurenți.