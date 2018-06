Gorjence de 100 de ani, sărbătorite în Anul Centenar. Elena Ciocăzeanu nu a fost vreodată la spital

Patru gorjence care au împlinit sau vor împlini în acest an 100 de ani de viaţă au sărbătorite ieri de autorităţi. Acţiunea face parte din campania „O viaţă cât un Centenar” şi se înscrie în evenimentele care marchează împlinirea unui secol de la Marea Unire.

Elena Ciocăzeanu este din localitatea Ursati, din municipiul Târgu Jiu. Aceasta va împlini în toamna acestui an un secol de viaţă. Femeia a fost sărbătorită de autorităti. Reprezentaţii pompierilor, poliţiştilor, jandarmilor şi Prefecturii Gorj i-au trecut pragul casei. Aceştia i-au adus un tort şi un drapel naţional. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Anului Centenar.

„Am mâncat varză neprăjită şi fasole fără ulei“

Gorjeanca spune ca nu a fost niciodată la spital şi că a mâncat multă varză şi fasole: „Am trăit bine. Am avut şi greutăţi. M-au ajutat şi copiii. Am mâncat varză neprăjită şi fasole fără ulei. Am trăit cu ce am putut. Nu am fost vreodată la spital. M-a iertat Dumnezeu. Când eram bolnavă mi-au mai dat copiii câte o pastilă.

Muncește și la 100 de ani

Elena Ciocăzean i-a așteptat pe oaspeți îmbrăcată într-un costum popular deosebit: „Eu am cusut costumul. Am cusut pânza“. Bătrâna ne-a povestit şi cum decurge o zi din viaţa sa: „Copiii mei pleacă la serviciu şi fata la şcoală, iar eu dau cu mătura în toate camerele. Mă gândesc la copii să vină de la serviciu, iar eu fac treburie în casă. Fac curăţenie în toate camerele şi îi aştept pe copii“.

Tanti Elena, aşa cum îi spun vecinii, se mai uită şi la televizor, dar mărturiseşte că nu-i place politica: „Dumnezeu ne dă la fiecare aşa cum gândim. Nu-mi place politica“.

„O doamnă care face legătura naturală între anul 1918 şi anul 2018“

Decebal Drăghia, şeful Poliţiei Gorj, a spus că Elena Ciocăzeanu face legătura dintre anul 1918 şi anul 2018: „Fiind Anul Centenarului, ne-am deplasat în localitatea Ursaţi şi i-am dăruit doamnei Elena drapelul naţional, o insignă şi numai gânduri bune pentru o doamnă care face legătura naturală între anul 1918 şi anul 2018“.