Gorjenii aşteptaţi să muncească în străinătate

Reţeaua EURES vine în ajutorul gorjenilor care caută un loc de muncă în străinătate. Diana Văduva, consilierul Eures, anunţă că există peste 1.100 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt puse la dispoziţie de angajatori din Austria şi Olanda. Cei care nu îşi găsesc un loc de muncă în ţară şi nu au nimic împotrivă atunci când vine vorba despre trecerea graniţelor sunt aşteptaţi la sediul AJOFM Gorj. Aici vor fi întâmpinaţi de reprezentanţii instituţiei, care au o gamă variată de locuri de muncă, atât pentru cei care vor să muncească pe perioadă nedeterminată, cât şi pentru cei ce vor să lucreze pe perioada sezonului.

,,În prezent avem, prin serviciul EURES, 1.146 de locuri de muncă, în foarte multe ţări din spaţiul economic european. Cele mai multe locuri de muncă sunt în Austria, în domeniul hotelier, pentru meserii ca şi chelner bucătar, cameristă, pentru activităţi în pensiuni-hoteluri, de 3,4 şi 5 stele. Persoanele trebuie să aibă calificare în domeniu, să cunoască limba germană şi să ştie şi puţină engleză. Angajatorul oferă un salariu între 1,500 şi 2,000 de euro pe lună şi contracte de muncă din decembrie 2018 până în aprilie 2019”, a precizat Diana Văduva, consilier EURES. Zilele acestea, la sediul AJOFM Gorj au fost găsiţi câţiva tineri care îşi doresc să muncească, indiferent că o fac în România sau în străinătate. ,,Am venit să îmi caut un loc de muncă. Ce să fac.. plec şi în străinătate dacă este cazul. Trebuie să fac ceva ca să îmi câştig existenţa. Pot să muncesc orice, nu am preferinţe. Am mai lucrat şi ştiu cum este”, ne-a povestit un tânăr absolvent.

O altă ţară care oferă numeroase locuri de muncă este Olanda. ,,Peste 300 de locuri sunt oferite de angajatori din Olanda. Meseriile variază. Aceştia caută sudori, ingineri, lăcătuşi confecţii metalice, muncitori în producţia de hrană câini şi pisici, stivuitorist, muncitori necalificaţi în industria alimentară, lucrători în bucătărie, manipulanţi marfă, muncitori în grădinărit. salariile pornesc de la 9,5 euro brut/oră, iar contractele de muncă sunt pe perioadă nedeterminată. Printre cele din domeniul grădinăritului este perioadă determinată pentru munca sezonieră. Persoanele interesate să lucreze în Olanda trebuie să aibă ştie engleză. Pentru cei care ştiu limba germana trebuie să aibă în vedere că Germania oferă numeroase locuri de muncă, tot pentru diverse meserii, pornind de la muncitori în gastronomie, recepţioner, cameriste, bucătari, ospătari, dar şi electricieni, instalatori, lăcătuşi mecanici, măcelari, manipulanţi marfă, mecanici, şoferi de camion, şoferi autobuz, tehnicieni, vopsitori auto”, a specificat Diana Văduva, consilier EURES.

Cei care sunt interesaţi de ocuparea unui loc de muncă pot analiza ofertele în mediul online sau pot să se prezinte la sediul AJOFM, unde consilierul EURES îi poate îndruma.