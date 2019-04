Gorjenii au marcat astăzi Sfântul Gheorghe, deși sărbătoarea a fost mutată în a doua zi de Paște

Gorjenii au păstrat astăzi tradițiile de Sfântul Gheorghe și au urat „La mulți ani“ celor care poartă acest nume, cu toate că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a luat decizia ca în acest an să fie marcată a doua zi de Paște, având în vedere că ziua de 23 aprilie coincide cu Marea Marți din Săptămâna Patimilor.

Străzile din Târgu Jiu au fost pline de cei care au ieșit cu cântare, pentru că, potrivit unei tradiții, în ziua de Sfântul Gheorghe este bine ca fiecare creștin să se cântărească. Marin, în vârstă de 62 de ani, aflat în scaunul cu rotile, s-a gândit să profite și el de această zi și a ieșit cu cântarul lângă Teatrul din Târgu Jiu.

”Așa este obiceiul. Vin doar oamenii mai în vârstă să se cântărească. Au venit în jur de 30 de persoane să se cântărească. Cei tineri nu mai cred în acest obicei. Astăzi este sărbătoarea de Sfântul Gheorghe naturală. Mi-a spus un părinte că s-a amânat, dar nu știu de ce “, ne-a spus bătrânul.

Nu știe cum o să împartă banii primiți de la cei care s-au cântărit

Bătrânul aflat în scaunul cu rotile are o viață grea. Primește o sumă de doar 500 de lei pentru handicapul de care suferă. Nu știe ce va face cu banii strânși astăzi, pentru că sunt foarte puțini. „Sunt cu handicap de gradul I și am o pensie de 500 de lei. Nu știu ce o să fac cu banii strânși, pentru că sunt foarte puțini. Am curentul electric și cablu de plătit. Trebuie să cumpăr medicamente. Nu se ajung“, ne-a mai spus bătrânul.